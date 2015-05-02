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Erdoğan: Dağlarda Zerdüşt dininin eğitimini veriyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin 'Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağız' vaadini eleştirdi

02 Mayıs 2015 19:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bartın’da toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasında HDP'nin 'Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağız' vaadini eleştiren Erdoğan "Dağlardaki kamplarda, işte elimize geçen belgeler, bunlar Zerdüşt dininin eğitimini veriyorlar. Bunları çok iyi tanımamız, çok iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

"Şimdi birileri çıkmış diyor ki 'Biz gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağız'. Hale bak. Diyanet'i kaldıracak. Niye? Çünkü bunların dinle işi yok. İşte bakıyoruz. Kaldıracağız dedikleri Diyanet, şu anda 'Qur'ana Piroz a Kurdi' adıyla Kürtçe Kur'an mealini yayınladı."

 

'Kamplarda Zerdüşt dininin eğitimini veriyorlar'

 

"Bütün bunlarla beraber biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ne diyor? Bakın çok ilginç, 'Kudüs Yahudilerindir' diyecek kadar ileri gidiyorlar. Değerli kardeşlerim, eğer zerre kadar bunların İslam'la alakası olsa bu ifadeyi kullanamaz.. Dağlardaki kamplarda  işte elimize geçen belgeler, bunlar Zerdüşt dininin eğitimini veriyorlar. Bunları çok iyi tanımamız, çok iyi bilmemiz gerekiyor ve bunları da benim Kürt kardeşlerime iyi anlatmamız gerekiyor. Bir oyuna geldik, bir daha aynı oyunlara gelmeyelim."

 

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