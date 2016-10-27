Erdoğan da müdahil, Kayseri'de 'FETÖ' davası başlıyor; Boydaklar esnafı iflasa sürüklemekle suçlanıyor

Aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" olduğu iddia edilen Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 kişinin yargılanmasına 1 Kasım'da başlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da müşteki sıfatıyla müdahil olduğu davanın kapsamına, sanıklar hakkında 2014 ve 2015'te açılan çeşitli soruşturmalar da alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iddianamede Boydak Holding eski yöneticilerinin himmet ödemesi yapmayan iş adamlarını ve esnafı iflasa sürükledikleri öne sürülüyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında 68 kişi, "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik, hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanacak.

Erdoğan da müdahil

Sanıklar hakkında 2014 ve 2015'te açılan çeşitli soruşturmalara ait dosyalar da bu dava çatısı altında birleştirildi. Davaya, dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da müşteki sıfatıyla müdahil olduğu öğrenildi.

900 sayfaya yaklaştı

İki bölümden oluşan iddianame, ekleriyle 900 sayfaya yaklaştı. İddianamenin birinci bölümünde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen rapor doğrultusunda silahlı terör örgütünün yapısı, işleyişi, ülke içerisindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktarılıyor. Örgütün hiyerarşik yapısı hakkında bilgiler paylaşılan iddianamede, 'FETÖ'nün kuruluşundaki yemin metni ve yemin eden örgüt üyelerinin uymaları gerektiği belirtilen "18 maddelik kurallar"a da yer veriliyor.

İddianamenin ikinci bölümünde ise örgütün Kayseri yöneticileri, örgüt üyeleri ve eylemleri delillerle anlatılıyor. Bu bölümde, 'örgüt liderinin' Fetullah Gülen, "il imamı"nın Sıtkı Baş, üst düzey mütevelli heyeti (yöneticisi) üyelerinin Mehmet Yıldız, Hamdi Kınaş, Memduh Boydak, Hacı Boydak, Ahmet Türkmen, Halit Gazezoğlu, İlhan Miraboğlu, Necmi Somtaş, Mehmet Filiz, Mustafa Ahi ve Mehmet Çetin, diğer zanlıların ise 'FETÖ üyesi' oldukları ifade ediliyor. Suç tarihinin 15 Temmuz ve öncesi olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.

SMS ve WhatsApp yazışmaları

İddianamede, zanlıların birbirleriyle irtibatlı oldukları da telefon SMS ve WhatsApp yazışmalarıyla öne sürülüyor. Zanlıların, eylemleri 'FETÖ' kapsamında gerçekleştirdiği, askeri liselere giriş sınavlarında yapılan usulsüzlükler, tahşiyecilere kurulan kumpas, Kılıçaslan eğitim Kurumlarında burs adı altında para toplanması, iş adamı Hamdi Kınaş'ın faaliyetleri, Boydak Holding yöneticilerinin faaliyetleri ve himmet toplanması gibi iddialar içeriyor. Askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2014'te başlatılan soruşturma kapsamında, sanıklardan Hacı, Memduh, Bekir, İlyas ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, Necmi Somtaş, Mehmet Fındık, Arap Ali Aksoy, Hacı Osman Büyükata, Nurullah Sarıöz, Yahya Karadeniz, Adem Çelik, İsmail Tuna, Mahmut Alak, Murat Bozdağ, Mustafa Ahi daha önce tutuklanmıştı. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye ifade vermiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kırgızistan'a gittiği belirtilen Sıtkı Baş'ın da aralarında bulunduğu zanlılardan 13'ü ise aranıyor.

Boydak yöneticileri hakkındaki iddialar

İddianemede, "Olay-16" başlığı altında Boydak Holding eski yöneticileri hakkındaki iddialar yer alıyor. 2014 ve 2015'te gelen 2 ihbar mektubuna yer verilen iddianamedeki, ilk mektupta "örgütün mütevelli heyetinin başında Memduh ve Hacı Boydak'ın olduğu ve himmet adı altında haraç vermeyen esnafı bitirdikleri, iflasa sürükledikleri" iddia ediliyor.

Memduh Boydak'ın iş adamlarını toplayarak herkesin tarafını belirlemesini istediği ve üstü kapalı tehdit ettiği iddia edilen mektupta, "Lütfen bizi bu cendereden kurtarın. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" ifadeleri kullanılıyor. Savcılığa 2015'te ulaşan ikinci ihbar mektubunda ise 'FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması'nın Kayseri üst kurulu'nda, 'şehir dışındaki Kayseri üst kurulu'nda, 'mali kurul'unda, 'eğitim kurulu'nda, GESİAD, 'organize sanayi grubu', 'resmi muhasebe', 'belediye', 'baron ve prensler grubu'nda, 'ceza kurulu'nda görev alanlar olduğu iddiasından söz ediliyor. Ayrıca Memduh Boydak'ın örgütün kentteki mali kurulunda Necmi Somtaş ile görev aldığı, Hacı Boydak'ın da örgütün organize sanayi grubunda bulunduğu, "FETÖ/PDY'nin en kuvvetli olduğu ilin de halen Kayseri olduğu" öne sürülüyor.

Bu ihbar mektupları üzerine başlatılan soruşturma dosyasında, Boydak Holding'in kuruluşu, bağlı şirketleri, mali yapısı hakkında bilgiler verilerek, Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya, enerji, tekstil alanda faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 70-80'ine yakınının Boydak Holding çatısı altındaki şirketlere fason olarak iş yaptığının bilindiği, dolayısıyla holding yetkililerinin bu iş adamları üzerinde de etkisinin olduğu öne sürülüyor.

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve ihbar mektupları çerçevesinde, 'zanlılardan özellikle Memduh Boydak'ın FETÖ/PDY'nın Kayseri'deki üst düzey yapılanmasında bulunduğu', 'ekonomik güçlerini kullanarak özellikle sahibi oldukları şirketlerle ticaret yapan esnaf ve iş adamlarından örgüte ve bünyesindeki eğitim kurumlarına himmet ve bağış adı altında para toplanılmasında görev aldıkları', 'bazı iş adamlarıyla sohbet adı altında oturmalara katıldıklarının belirlendiği' bildiriliyor.

"Himmet miktarları toplantıda belirleniyordu"

Memduh Boydak'ın mütevelli heyeti başkanı olarak görev yaptığı Melikşah Üniversitesi'nde, çok sayıda esnaf ve iş adamının katılımıyla, toplanacak himmetlerin miktarının belirlenmesi adına her yıl toplantılar yapıldığı, bu organizasyona da örgütün "Kayseri imamı" ve üniversitenin mütevelli heyetindeki Sıtkı Baş'ın başkanlık ettiğinin anlaşıldığı öne sürülen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Boydak Holding yetkililerinden Memduh Boydak'ın aynı zamanda soruşturmamız şüphelilerinden Halit Gazezoğlu, Hamdi Kınaş, İlhan Miraboğlu, Ahmet Türkmen, Mustafa Ahi, İsmail Tuna, Mahmut Alak, Mehmet Yıldız, Mehmet Filiz ile irtibatlı oldukları, hatta Memduh Boydak'ın bunlardan bazılarıyla FETÖ/PDY bünyesindeki Melikşah Üniversitesinin mütevelli heyetinde görev aldığı, şüphelilerin bu faaliyetlerinin yanı sıra soruşturma dosyasında sunulan sosyal paylaşım hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda görüldüğü üzere 17/25 Aralık süreci öncesinde bu yapıya destekte bulunduklarına dair paylaşımlarının olduğu, hatta hakkında tefrik kararı verilen zanlı Hacı Boydak'ın internet sitelerindeki bazı haberlerde, zaman zaman ABD'ye gittiğinde örgüt lideri Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğine dair beyanlarının olduğu, şüphelilerin sosyal paylaşım hesaplarında dershanelerin kapatılmasını eleştirir nitelikte görüş bildirdikleri, ülke genelinde FETÖ/PDY'ye, üst düzey yöneticilerine, üyelerine, finansman kaynaklarına, eğitim kurumlarına yönelik operasyon ve soruşturmaları da eleştiri nitelikte görüş bildirdikleri, haklarında soruşturma yapılan örgüte müzahir kişi, grup, eğitim kurumları, dernek, finansal kuruluşlara destekte bulundukları bu suretle örgütün propagandasını yaptıkları, zanlılardan Erol Boydak ve Murat Bozdağ'ın sosyal paylaşım hesaplarından, özellikle 2014 yerel ve 2015 genel seçimlerinde, bazı siyasi ve kamu görevlilerini karalayıcı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli yazılı beyanlarda bulunduklarının ihbar ve anlaşılması üzerine soruşturmaya başlanılmıştır."