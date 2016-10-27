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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan da müdahil, Kayseri'de 'FETÖ' davası başlıyor; Boydaklar esnafı iflasa sürüklemekle suçlanıyor

Boydak Holding 5 Eylül'de TMSF'ye devredilmişti

Hacı Boydak (solda, ortada)

27 Ekim 2016 20:11

Aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" olduğu iddia edilen Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 kişinin yargılanmasına 1 Kasım'da başlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da müşteki sıfatıyla müdahil olduğu davanın kapsamına, sanıklar hakkında 2014 ve 2015'te açılan çeşitli soruşturmalar da alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iddianamede Boydak Holding eski yöneticilerinin himmet ödemesi yapmayan iş adamlarını ve esnafı iflasa sürükledikleri öne sürülüyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza  Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında 68 kişi, "Anayasayı ihlal, Türkiye  Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi ve  üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik, hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM  kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet"  suçlamalarıyla yargılanacak.

 

Erdoğan da müdahil

 

Sanıklar hakkında 2014 ve 2015'te açılan çeşitli soruşturmalara ait  dosyalar da bu dava çatısı altında birleştirildi. Davaya, dönemin başbakanı olan  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da müşteki sıfatıyla müdahil olduğu  öğrenildi.

 

900 sayfaya yaklaştı

 

İki bölümden oluşan iddianame, ekleriyle 900 sayfaya yaklaştı.  İddianamenin birinci bölümünde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire  Başkanlığınca düzenlenen rapor doğrultusunda silahlı terör örgütünün yapısı,  işleyişi, ülke içerisindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktarılıyor. Örgütün  hiyerarşik yapısı hakkında bilgiler paylaşılan iddianamede, 'FETÖ'nün  kuruluşundaki yemin metni ve yemin eden örgüt üyelerinin uymaları gerektiği  belirtilen "18 maddelik kurallar"a da yer veriliyor.

İddianamenin ikinci bölümünde ise örgütün Kayseri yöneticileri, örgüt  üyeleri ve eylemleri delillerle anlatılıyor. Bu bölümde, 'örgüt liderinin' Fetullah  Gülen, "il imamı"nın Sıtkı Baş, üst düzey mütevelli heyeti (yöneticisi)  üyelerinin Mehmet Yıldız, Hamdi Kınaş, Memduh Boydak, Hacı Boydak, Ahmet TürkmenHalit Gazezoğlu, İlhan Miraboğlu, Necmi Somtaş, Mehmet Filiz, Mustafa Ahi ve  Mehmet Çetin, diğer zanlıların ise 'FETÖ üyesi' oldukları ifade ediliyor. Suç tarihinin 15 Temmuz ve öncesi olduğu belirtilen iddianamede,  sanıkların eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmaları  isteniyor.

 

SMS ve WhatsApp yazışmaları

 

İddianamede, zanlıların birbirleriyle irtibatlı oldukları da telefon  SMS ve WhatsApp yazışmalarıyla öne sürülüyor. Zanlıların, eylemleri 'FETÖ'  kapsamında gerçekleştirdiği, askeri liselere giriş sınavlarında yapılan  usulsüzlükler, tahşiyecilere kurulan kumpas, Kılıçaslan eğitim Kurumlarında burs  adı altında para toplanması, iş adamı Hamdi Kınaş'ın faaliyetleri, Boydak Holding  yöneticilerinin faaliyetleri ve himmet toplanması gibi iddialar içeriyor.   Askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla  2014'te başlatılan soruşturma kapsamında,  sanıklardan Hacı, Memduh, Bekir, İlyas ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit  Gazezoğlu, Necmi Somtaş, Mehmet Fındık, Arap Ali Aksoy, Hacı Osman Büyükata,  Nurullah Sarıöz, Yahya Karadeniz, Adem Çelik, İsmail Tuna, Mahmut Alak, Murat  Bozdağ, Mustafa Ahi daha önce tutuklanmıştı. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, askeri  liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma  kapsamında mahkemeye ifade vermiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kırgızistan'a gittiği belirtilen Sıtkı Baş'ın da aralarında  bulunduğu zanlılardan 13'ü ise aranıyor.

 

Boydak yöneticileri hakkındaki iddialar 

 

İddianemede, "Olay-16" başlığı altında Boydak Holding eski  yöneticileri hakkındaki iddialar yer alıyor. 2014 ve 2015'te gelen 2 ihbar  mektubuna yer verilen iddianamedeki, ilk mektupta "örgütün mütevelli heyetinin  başında Memduh ve Hacı Boydak'ın olduğu ve himmet adı altında haraç vermeyen  esnafı bitirdikleri, iflasa sürükledikleri" iddia ediliyor.

Memduh Boydak'ın iş adamlarını toplayarak herkesin tarafını  belirlemesini istediği ve üstü kapalı tehdit ettiği iddia edilen mektupta, "Lütfen  bizi bu cendereden kurtarın. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" ifadeleri  kullanılıyor. Savcılığa 2015'te ulaşan ikinci ihbar mektubunda ise 'FETÖ/Paralel  Devlet Yapılanması'nın Kayseri üst kurulu'nda, 'şehir dışındaki Kayseri üst  kurulu'nda, 'mali kurul'unda, 'eğitim kurulu'nda, GESİAD, 'organize sanayi grubu', 'resmi  muhasebe', 'belediye', 'baron ve prensler grubu'nda, 'ceza kurulu'nda görev alanlar olduğu iddiasından söz ediliyor. Ayrıca Memduh Boydak'ın örgütün kentteki mali kurulunda Necmi Somtaş  ile görev aldığı, Hacı Boydak'ın da örgütün organize sanayi grubunda bulunduğu,  "FETÖ/PDY'nin en kuvvetli olduğu ilin de halen Kayseri olduğu" öne sürülüyor.

Bu ihbar mektupları üzerine başlatılan soruşturma dosyasında, Boydak  Holding'in kuruluşu, bağlı şirketleri, mali yapısı hakkında bilgiler verilerek,  Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya, enerji, tekstil alanda faaliyet gösteren  şirketlerin yüzde 70-80'ine yakınının Boydak Holding çatısı altındaki şirketlere  fason olarak iş yaptığının bilindiği, dolayısıyla holding yetkililerinin bu iş  adamları üzerinde de etkisinin olduğu öne sürülüyor.

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve ihbar mektupları  çerçevesinde, 'zanlılardan özellikle Memduh Boydak'ın FETÖ/PDY'nın Kayseri'deki  üst düzey yapılanmasında bulunduğu', 'ekonomik güçlerini kullanarak özellikle  sahibi oldukları şirketlerle ticaret yapan esnaf ve iş adamlarından örgüte ve  bünyesindeki eğitim kurumlarına himmet ve bağış adı altında para toplanılmasında  görev aldıkları', 'bazı iş adamlarıyla sohbet adı altında oturmalara  katıldıklarının belirlendiği' bildiriliyor.

 

"Himmet miktarları toplantıda belirleniyordu"

 

Memduh Boydak'ın mütevelli heyeti başkanı olarak görev yaptığı  Melikşah Üniversitesi'nde, çok sayıda esnaf ve iş adamının  katılımıyla, toplanacak himmetlerin miktarının belirlenmesi adına her yıl  toplantılar yapıldığı, bu organizasyona da örgütün "Kayseri imamı" ve  üniversitenin mütevelli heyetindeki Sıtkı Baş'ın başkanlık ettiğinin anlaşıldığı  öne sürülen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

  "Boydak Holding yetkililerinden Memduh Boydak'ın aynı zamanda  soruşturmamız şüphelilerinden Halit Gazezoğlu, Hamdi Kınaş, İlhan Miraboğlu,  Ahmet Türkmen, Mustafa Ahi, İsmail Tuna, Mahmut Alak, Mehmet Yıldız, Mehmet Filiz  ile irtibatlı oldukları, hatta Memduh Boydak'ın bunlardan bazılarıyla FETÖ/PDY  bünyesindeki Melikşah Üniversitesinin mütevelli heyetinde görev aldığı,  şüphelilerin bu faaliyetlerinin yanı sıra soruşturma dosyasında sunulan sosyal  paylaşım hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda görüldüğü üzere 17/25 Aralık  süreci öncesinde bu yapıya destekte bulunduklarına dair paylaşımlarının olduğu,  hatta hakkında tefrik kararı verilen zanlı Hacı Boydak'ın internet sitelerindeki  bazı haberlerde, zaman zaman ABD'ye gittiğinde örgüt lideri Fetullah Gülen'i  ziyaret ettiğine dair beyanlarının olduğu, şüphelilerin sosyal paylaşım  hesaplarında dershanelerin kapatılmasını eleştirir nitelikte görüş bildirdikleri,  ülke genelinde FETÖ/PDY'ye, üst düzey yöneticilerine, üyelerine, finansman  kaynaklarına, eğitim kurumlarına yönelik operasyon ve soruşturmaları da eleştiri  nitelikte görüş bildirdikleri, haklarında soruşturma yapılan örgüte müzahir kişi,  grup, eğitim kurumları, dernek, finansal kuruluşlara destekte bulundukları bu  suretle örgütün propagandasını yaptıkları, zanlılardan Erol Boydak ve Murat  Bozdağ'ın sosyal paylaşım hesaplarından, özellikle 2014 yerel ve 2015 genel  seçimlerinde, bazı siyasi ve kamu görevlilerini karalayıcı, aşağılayıcı ve  hakaret içerikli yazılı beyanlarda bulunduklarının ihbar ve anlaşılması üzerine  soruşturmaya başlanılmıştır."

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