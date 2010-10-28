-ERDOĞAN: CUMHURİYETİMİZİ TAÇLANDIRIYORUZ KOCAELİ (A.A) - 28.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun temelini attı. Erdoğan, ''Bugün burada, Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden birine daha start veriyoruz. Bu büyük proje ile yarın kuruluşunun 87'nci yıl dönümünü milletçe kutlayacağımız Cumhuriyetimizi taçlandırıyor, adeta ülkemize bir Cumhuriyet Bayramı hediyesi sunuyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Gebze Dilovası'nda düzenlenen Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugün Gebze'de ülke adına, gelecek adına son derece gurur verici bu temel atma törenini gerçekleştiriyor olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi. Erdoğan, ''Bugün burada, Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden birine daha start veriyoruz. Bu büyük proje ile yarın kuruluşunun 87'nci yıl dönümünü milletçe kutlayacağımız Cumhuriyetimizi taçlandırıyor, adeta ülkemize bir Cumhuriyet Bayramı hediyesi sunuyoruz'' diye konuştu. Kendisinin sadece birkaç istisna dışında bugüne kadar temel atma törenlerine katılmadığını dile getiren Erdoğan, çünkü bu ülkede yakın tarihte temel atma törenlerinin nasıl istismara ve göz boyamaya dönüştüğünü, atılan temellerin millet nezdinde nasıl hayal kırıklığıyla sonuçlandığını çok iyi hatırladıklarını vurguladı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bugün Türkiye'nin iki büyük şehrini, İstanbul ve İzmir'i geniş bir otoban ve muhteşem bir köprü ile birbirine bağlayacak çok büyük bir projenin temelini atıyoruz. Buradan, Dilovası'ndan otobana girecek bir araç, Körfez üzerindeki asma köprüyü geçecek, Hersek'e ulaşacak, oradan Orhangazi ve Gemlik üzerinden Bursa çevre yoluna çıkacak. Bursa çevre yolundan sonra araç, Ulubat Gölü'nün doğusundan, Mustafakemalpaşa ve Susurluk ilçelerimizin kenarından geçerek Balıkesir'e gelecek. Savaştepe, Soma, Kırkağaç ilçelerimizden geçen araç, Turgutlu'dan batıya yönelecek ve İzmir çevre yoluna girerek İzmir'e ulaşacak.'' Erdoğan, bu projenin, sadece İzmir'i İstanbul'a geniş bir otoyol aracılığıyla bağlamakla kalmayacağını, hem yol üzerindeki Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa illerinin de bu otoyoldan istifade edeceklerini hem de çevre illerin, örneğin Yalova, Bilecik, Eskişehir ve Uşak'ın da bu otoyolu kullanacağını kaydetti. İstanbul İzmir arasının, mevcut devlet yoluyla 8-10 saat sürdüğünü anımsatan Erdoğan, ''Yolun tamamlanmasıyla, İstanbul-İzmir arası 3,5-4 saat gibi kısa bir süreye düşecek. Aynı şekilde, İstanbul'dan yola çıkan araç, 2-2,5 saatte Eskişehir'e ulaşacak'' dedi. İstanbul-İzmir arasının bu otoyolun tamamlanmasıyla birlikte 377 kilometreye düşeceğini, yani mevcut yolun 140 kilometre kısalmış olacağını anlatan Erdoğan, bağlantı yollarıyla birlikte tam 421 kilometre yol inşa etmiş olacaklarını belirtti. Başbakan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: ''Tabii bu büyük projenin içinde, bu büyük proje kapsamında bir başka büyük projeyi de gerçekleştiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz mevkiden, Dilovası'ndan Hersek'e, biliyorsunuz biz de bir söz var: 'Ettekraru ahsen velevkane yüz seksen' (Böyle güzel şeyleri yüz seksen kere bile ifade etseniz o yerindedir, gayet iyidir)... Üç kilometre uzunluğunda bir asma köprünün de inşaatına başlıyoruz. Bu asma köprü tamamlandığında, dünyada, Japonya'daki Akaşi Köprüsü'nden sonra en uzun ikinci köprü Türkiye'de inşa edilmiş olacak. Dünyadaki en uzun 20 köprü arasında Türkiye'de şu anda iki köprü var. Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Körfez'e yaptığımız bu köprü ile listeye üçüncü bir köprüyü de ilave ediyoruz ve dünyanın en uzun ikinci köprüsüne sahip ülke konumuna yükseliyoruz.'' Erdoğan, inşaat süresince, yaklaşık 50 bin kişilik bir istihdam sağlanacağını ve inşaat sektörünün de bu projeden olumlu yönde etkileneceğini dile getirdi. Erdoğan, ''Yolun kısalması, trafiğin hafiflemesi sayesinde, hesaplarımıza göre yılda 870 milyon liralık bir tasarruf elde edilecek. Projenin maliyeti, 11 milyar Türk Lirası. 7 yılda bitmesi planlanan köprü, ben inanıyorum ki konsorsiyumun gayretleri sayesinde 7 yıldan çok daha kısa bir sürede tamamlanacaktır, biraz sonra onun pazarlığını burada yapacağız'' şeklinde konuştu. Kendine göre evde bir hesap yaptığını ve bu hesaba göre bu çağda artık böyle bir projenin bu kadar süreye yayılmasını, bu kadar güçlü firmalara yakıştıramadığını vurgulayan Erdoğan, güçlü firmaların oluşturduğu bu konsorsiyumun bunu daha kısa sürede halletme gücüne sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, tarihin de bunun çok açık ve net örnekleri ile dolu olduğuna ve öyle bir ecdadın torunları olarak bunu uygun bulmadığına dikkati çekerek, ''Çok daha kısa zamanda bu projeyi bitirerek, dünyaya buradan bir sinyal vermemiz lazım'' dedi. Kurtuluş Savaşı ve öncesinde yaşanılan en büyük sıkıntılardan birinin, yol sıkıntısı olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O günlerin hatıratını okuyanlar göreceklerdir. İstanbul'dan Yemen'e gitmek, Yemen'e asker götürmek ya da oradaki askerlerimizi Anadolu'ya transfer etmek için, yabancı şirketlerin gemilerini kullanıyorduk ve seyahat aylarca sürüyordu. Yol olmayışının bedellerini bu millet gerçekten çok ağır şekilde ödedi. Onun için biz bu yola çıkarken 'Yol medeniyettir' dedik ve bunu gerçekleştirmek için ilk etapta kendimize 15 bin kilometre duble yol, bölünmüş yol hedefini koyduk. Şimdi bu hedefe çok yakınız, yaklaşık 2 bin kilometre kaldı ve bunu da inşallah kısa zamanda bitiriyoruz.'' Cumhuriyetin ilanından kendi iktidarına kadar 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını ifade eden Erdoğan, 7,5 senede yapılan duble yolun ise 7 bin kilometreyi aştığını bildirdi. -PROJE 5 YILDA BİTECEK- Projenin yüklenicisi olan Nurol-Özaltın-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu adına konuşan Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen en büyük YİD projesinde yer aldıklarını ifade etti. İstanbul'u İzmir'e bağlayacak bu projenin Türkiye'ye sağlayacağı katkılar nedeniyle büyük sorumluluk duyduklarını ifade eden Çarmıklı, hükümet, kamu kuruluşları ve vatandaşların desteği ile projeyi sözleşmede belirtilenden daha kısa sürede ve bölümler halinde hizmete sunmayı istediklerini bildirdi. Başbakan Erdoğan'ın sözleşmede öngörülen 7 yıllık yapım süresinin kısaltılması talebi üzerine de Çarmıklı, İstanbul-İzmir arasının 5 yılda tamamlanacağına söz verdi.