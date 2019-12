-ERDOĞAN: CUMHURİYET ANADOLU'DUR ANKARA (A.A) - 28.10.2010 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu topraklarının ezgilerini, ağıtlarını, türkülerini ve insanlarını birbirinden ayırmanın imkansız olduğunu belirterek, ''Cumhuriyet ne kadar Çankayalının rejimiyse, o kadar da Bahçesaraylının rejimidir. Cumhuriyet ne kadar Ankara'nın ise o kadar da Yozgat'ındır. Cumhuriyet İstanbul'a, İzmir'e ne kadar yakınsa, Kayseri'ye, Konya'ya, Artvin'e, Tekirdağ'a, Van'a o kadar yakındır. Çünkü Cumhuriyet Trakya'dır, çünkü Cumhuriyet Anadolu'dur'' dedi. Erdoğan, TRT 5 Anadolu Kanalının açılış galasında yaptığı konuşmada, kanala uzun soluklu ve başarılı yayın hayatı diledi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 87. yıl dönümünü de kutlayan Erdoğan, birlik ve kardeşlik içinde nice yıllara erişmeyi temenni etti. Açılış töreninde Anadolu'nun farklı seslerini farklı enstrümanlardan dinlediklerini dile getiren Erdoğan, bağlamanın, sipsinin, şerpenin sesinden Anadolu'nun, Trakya'nın yağmurla ıslanmış topraklarının taze kokusunu bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini söyledi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Anadolu türkülerini sıcak bir ekmeğe benzeten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Sesler farklı da olsa, çalgılar farklı da olsa, yöreler, notalar farklı da olsa, her türkü, her ezgi üzerindeki musiki değerle birlikte Anadolu'nun kokusunu taşıyor. Bizim türkülerimiz sıcak bir ekmekten, buğusu tüten bir somundan, Anadolu'dan, analar yurdundan bir parçadır. Onun içindir Yemen türküsünü dinlediğimizde, hangi ilden, hangi yöreden olursak olalım, her birimizin gönül dili titriyor. Sarı gelin türküsünün ezgilerini işittiğimizde her birimiz 'işte bu bizim türkümüz' diyoruz. Dramalı Hasan nasıl bu ülkenin 73 milyonu üzerinde aynı etkiyi yapıyorsa, Toroslar'ın, Kaçkarlar'ın, Süphan'ın, Ağrı'nın yüksek zirvelerinden kopup gelen ezgiler de aynı derecede yüreğimize hitap ediyor. Bu toprakları biz şehitlerimizin kanlarıyla olduğu kadar hakla, aşkla, sevdayla yoğurduk. 87 yıl önce Cumhuriyeti de işte bu sevdanın, bu aşkın, ortak ideallerimizin üzerine hep birlikte inşa ettik. Cumhuriyet ne kadar Çankayalının rejimiyse, o kadar da Bahçesaraylının rejimidir. Cumhuriyet ne kadar Ankara'nınsa, o kadar da Yozgat'ındır. Cumhuriyet İstanbul'a, İzmir'e ne kadar yakınsa, Kayseri'ye, Konya'ya, Artvin'e, Tekirdağ'a, Van'a o kadar yakındır. Çünkü Cumhuriyet Trakya'dır, çünkü Cumhuriyet Anadolu'dur.'' -AKTİF DIŞ POLİTİKA FELSEFESİ- TRT 5 Anadolu'nun, Türkiye'nin tüm renklerini, tüm seslerini, bütün nefeslerini ahenk içinde toplayacağına ve bir çiçek demeti gibi seyircilerine sunacağına inandığını dile getiren Erdoğan, ''Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş; bir pergel gibi tek ayağın Anadolu'da olacak, diğeriyle cümle aleme ulaşacaksın'' dedi. Son 8 yılda aktif dış politikayla bu felsefeyi yaşatmanın mücadelesi içinde olduklarına vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin tüm illerine ulaşmak ve herkese hizmet götürmek için gece gündüz koştururken, aynı zamanda dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaştıklarını söyledi. Erdoğan, TRT'nin bu görevi zengin bir şekilde icra etmeye başladığını kaydetti. -TRT YEREL KANALLARA TECRÜBESİNİ AKTARACAK- TRT Türk ve TRT Avrasya ile dünyaya Türkçe seslenildiğini, TRT Türkiye ile Arap dünyasına, TRT Şeş ile Kürtçe konuşanlara ulaşıldığını, TRT'nin radyolarının 32 dilde yayın yaptığını belirten Erdoğan, TRT 5 Anadolu ile ''pergelin sabit ucunun daha da güçleneceğini'', yerel yayıncılığa soluk getireceklerini vurguladı. Erdoğan, yerel ve bölgesel televizyonlarla bütünleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını da kaydetti. TRT 5'in özellikle binbir güçlükle yayın hayatını sürdürmeye çalışan yerel televizyonların yayın kalitesinin yükselmesinde rol üstlendiğini dile getiren Erdoğan, TRT'nin bir yandan zengin arşivini Anadolu kanallarıyla paylaşacağını, diğer yandan engin tecrübesini yerel kanalların hizmetine açacağını söyledi. Erdoğan, TRT 5 Anadolu'nun kısa sürede hak ettiği ilgiyi göreceğine dair inancını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, galada TRT 5'in ''Bir ekran 100 ekran, 100 ekran bir ekran'' sloganını salondakilerle birlikte söyledi. Açılış galası dolayısıyla Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği Genel Başkanı Şeyda Açıkkol Erdoğan'a plaket sundu.