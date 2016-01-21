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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda akademisyen ve yazarları ağırladı

Toplantıda "Terör ve terörle mücadele ile güvenlik- demokrasi dengesi" konularının ele alındığı bildirildi

21 Ocak 2016 18:33

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aralarında Prof. Dr. Halil Berktay, Oral Çalışlar,  Mehmet Barlas, Hilal Kaplan gibi isimlerin yer aldığı bir grup gazeteci ve akademisyeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı. Sofra'da, 'terör ve demokrasi'nin konuşulduğu açıklandı.

DHA’nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir grup akademisyen ve gazeteci-yazarı, Cumhurbaşkanlığı Sofrası'nda misafir etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen yemeğe; Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Berktay, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz, Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Güvenlik Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Yılmaz Çolak, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Adem Sözüer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nihat Ali Özcan, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selman Öğüt, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) İstanbul Genel Koordinatörü Doç. Dr. Fahrettin Altun, Yeni Şafak gazetesi yazarı Prof. Dr. Erol Göka, Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Radikal gazetesi yazarı Oral Çalışlar, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve Star gazetesi yazarı Orhan Miroğlu katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sofrası'nda "Terör ve Terörle Mücadele ile Güvenlik- Demokrasi Dengesi" konularının ele alındığı açıklandı. "DAEŞ ve PKK başta olmak üzere, terör örgütleriyle mücadelenin ve son terör saldırılarının da değerlendirildiği Cumhurbaşkanlığı Sofrası'nda ayrıca; kamu güvenliği ile özgürlükler arasında dengenin korunması, Suriye'deki savaş ortamının etkileri, terörle mücadele çerçevesinde Türkiye'nin aldığı tedbirler üzerinde de durulduğu" bildirildi.

 

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