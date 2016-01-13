Cumhurbaşkanı Erdoğan akademisyenlerden 10 dakika, patlamadan 44 saniye bahsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı’nda meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne neden olan patlama sonrası büyükelçilerle gerçekleştirdiği buluşmada yaptığı yaklaşık 38 dakikalık konuşmada Sultanahmet’teki patlama hakkında 44 saniye konuştu.

Bianet'in haberine göre Erdoğan, akademisyenlerin bölgedeki çatışmaların ve hak ihlallerinin sona ermesi için “Bu suça ortak olmayacağız” diyerek başlattıkları imza kampanyasına destek veren 1128 akademisyen hakkında ise 10 dakika 27 saniye konuştu. Erdoğan akademisyenler için sıklıkla “akademisyen müsveddeleri” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın ilk 6'sı

Erdoğan yaklaşık 38 dakikalık konuşmasında en uzun süre değindiği ilk altı konu başlığı şöyle:

1. "Akademisyenler": 10 dakika 27 saniye

2. Gülen Cemaati: 5 dakika 19 saniye,

3. Türkiye’nin uluslararası yardımları: 5 dakika 14 saniye

4. Türkiye’nin dünyaya bakışı: 4 dakika 48 saniye

5. İran’la ilişkiler: 2 dakika 23 saniye

6. Rusya’yla ilişkiler:1 dakika 47 saniye

Erdoğan 12 başlık üzerine konuştu

* Sultanahmet patlaması – 0-0.44 saniye

* IŞİD, PKK, PYD, YPG, DHKP-C, MLKP ile mücadele – 38 saniye

* IŞİD ve PKK ile mücadelede kararlılık – 24 saniye

* Büyükelçilere terörle mücadelede işbirliği talebi – 1 dakika 23 saniye

* “Devletin ekmeğini yiyip devlete ihanet edenler”in cezalandırılması gerektiği talebi – 55 saniye

* Dünyada krizler, göç, islamofobi – 1 dakika 23 saniye

* Vedalaşma – 1 dakika 45 saniye