Erdoğan'dan 5 Türk'ün öldüğü Almanya'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da 5 Türk'ün öldüğü silahlı saldırıya ilişkin olarak, "Almanya’daki saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, ilgili tüm birimlerimiz süreci takip ediyor. Alman makamlarının saldırıyı aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğinden eminim" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesi'ne bağışta bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle dün gece Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başta Büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum."

"Bugün ülkemiz ve Ankara'mız için gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum."

"Kütüphaneler insanlığın ortak hafızasıdır. İnsanlığın ortak hafızasını bulabileceğimiz yegane yerler kütüphanelerdir. Nerede bir savaş medeniyet yıkımı varsa ilk hedef kütüphaneler olmuştur."

"Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur."

"Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap dilencisi olarak diyorsanız ben bunu kabul ederim."