Almanya'da eğlence mekanlarına silahlı saldırı: 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti

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Almanya'da Frankfurt'un yakınındaki Hanau kentinde meydana gelen iki silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Polisin daha sonra şüpheli şahısın evine yaptığı baskında failin ve bir kişinin daha cesedi bulundu. Olayda yaralananlar da olduğunu belirtiliyor. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, saldırıda 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi. Ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Reuters'ın aktardığına göre polis, Hanau'da saldırının meydana geldiği sokaklar polis tarafından kapatıldı. Olay yerine ambulanslar yönlendirilirken, şehrin üstünde de bir polis helikopteri uçarak saldırganı bulma çalışmalarına destek sağlamaya çalıştı.

Saldırıdan sonra polis, saldırganın kimliğini tespit etti ve evine baskın düzenledi. Burada şüpheli şahısın ve bir kişinin daha cesedi bulundu.

Saldırıyı Tobias Rathjen isimli bir Alman vatandaşının düzenlediği açıklandı. Rathjen'in intihar etmeden önce evde öldürdüğü kişinin annesi olduğu belirtildi.

Saldırganın, aşırı sağcı ifadeler içeren bir manifestosu olduğu da belirtildi.

Yerel medya saldırganın iki nargile kafeyi hedef aldığını ifade etti. AFP ise saldırılarda bir gece kulübünün ve bir barın hedef alındığını aktardı.

Alman gazetesi Bild, hayatını kaybedenler arasında Kürtler de olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıda hayatını kaybedenler arasında Türkler de olduğunu ifade etti.

Geçen günlerde Almanya'da sığınmacılar, Müslümanlar ve camilere saldırı planladıkları gerekçesiyle altı ayrı eyalette aşırı sağcı hücre üyeleri tutuklanmıştı.

Kalın: Irkçılık kolektif bir kanserdir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıya ilişkin olarak, "Dün gece Almanya’da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel'den açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Saldırganın ırkçılıkla hareket ettiğine dair birçok işaret var" dedi.

Merkel, saldırının perde arkasının ortaya çıkarılması için yoğun bir şekilde çalışıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı: Tüm Avrupa ülkelerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin zamanı geldi

Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak, "Almanya’nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, "Artık tüm Avrupa ülkelerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin ve tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir.Irkçılığın her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli işbirliğini göstermekte kararlıyız ve bu doğrultudaki samimi çabalarımızı sürdüreceğiz" çağrısında bulundu.

5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, saldırıda 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen ise saldırıda dört Türk, iki Alman bir Bosna, bir Pakistan ve bir Romanya vatandaşının hayatını kaybettiğini aktardı.