-ERDOĞAN: CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİNDE YETKİ YSK'DA ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili olarak, ''Bu konuda hukukçuların arasında çok değişik bir yaklaşım tarzı var. Benim alanım alanım ekonomi. Şimdi bunun kararını biliyorsunuz YSK veriyor, siyaseten biz veremiyoruz. Şu anda o yetki YSK'da, onun kararını YSK verecek'' dedi. Erdoğan, ATV'de canlı yayınlanan ''Başbakanla Gündem Özel'' programında soruları yanıtladı. Bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde verdiği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu hatırlatarak, ''Komutanlar gelmedi. Cumhurbaşkanı da Başkomutan, aynı komutanlar cezaevindeki Balyoz sanıklarını ziyarete gittiler. Siz de Başbakan olarak bunları seyretmek durumundasınız. Sadece savunma sanayiindeki harcamaların bütçe içerisindeki payını azaltmak bu konuya yaklaşmaya yetiyor mu? Komutanların Cumhurbaşkanına gitmeyip, cezaevine Balyoz sanıklarına gitmesini nasıl yorumladınız?'' diye sordu. Başbakan Erdoğan, soruyu yanıtlarken, şöyle konuştu: ''Tabii ben Sayın Genelkurmay Başkanımıza, Cumhurbaşkanımızın bu resepsiyonuna katılmayışı ile ilgili kanaatlerimi paylaştım ve kendisine 'Yaptığınız bu iş doğru değil, yanlış yapıyorsunuz' dedim. 'Çünkü burası şu anda cumhurun başıdır, yani sizin alternatif bir kutlama yapmanız, bir defa çok ciddi bir tersleşmeye gidiştir, bu milletle sizi koparır.' Dedi ki 'Bugüne kadar olan gelişmeler, bizim alışkanlıklarımız ve malum konular' dedi. Malum konuları da biliyorsunuz başörtüsü meselesi. Bu hakikaten şık olmadı, şık olmadığı kadar da ciddi eleştiriler geldi. Tabii bu milleti ne yaptı, huzursuz etti.'' -''HASDAL ZİYARETİ''- Başbakan Erdoğan, cezaevi ziyareti ile ilgili olarak da şunları kaydetti: ''Hasdal, Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerinden değil. Hasdal, tam anlamıyla askere bağlı, onun kontrolünde. Fakat gidişlerinden şahsen benim bilgim var. Aynı gün kendilerinden bilgi aldım. Bunun kendileri açısından bir psikolojik süreç olması bakımından böyle bir oraya gitme durumlarının olduğunu bildirdiler ve ben de doğrusu normal baktım olaya...'' ''Bunu bir protesto hareketi olarak yorumlamadınız mı?'' şeklindeki soruya da Erdoğan, ''Hayır'' yanıtını verdi. -CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ- Başbakan Erdoğan, ''Anayasanın çok kolay anlaşılan bir maddesi var, 'seçimler 4 yılda bir yapılır' diyor. Değişen anayasanın bir başka hükmü de Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılır diyor. Sayın Abdullah Gül'ün görev süresi 2012'de sona mı eriyor? Yeni anayasanın bu hükmü uygulandığına göre, Cumhurbaşkanlığı için de bu uygulanacak. 2012'de bir de cumhurbaşkanlığı seçimi var mı?'' yönündeki bir soruya da şöyle yanıt verdi: ''Bu konuda hukukçuların arasında çok değişik bir yaklaşım tarzı var. Benim alanım ekonomi. Şimdi bunun kararını biliyorsunuz YSK veriyor, siyaseten biz veremiyoruz. Şu anda o yetki YSK'da, onun kararını YSK verecek. Çünkü bu Meclisten bu geçti artık. Bu YSK'nın sahasında onlar kararı verecek, artık bunu 5 mi der 7 mi der?'' ''Siz merak ediyor musunuz?'' yönündeki soru üzerine de Erdoğan, ''Şu anda ben kendi seçimimize kilitlendim'' dedi. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Sayın Kılıçdaroğlu, 'Sayın Başbakan yüzde 50'den az oy alırsa istifa etmeli' dedi. Siz aynı şekilde onun için bir rakam koyabilir misiniz?'' yönündeki sorusu üzerine, ''Ben oran vermiyorum, ben şunu diyorum, eğer partim birinci parti olmazsa ben Genel Başkanlıktan çekiliyorum. Anadolu'yu dolaşırım, Genel Başkanım bana ne diyorsa onu yaparım'' diye konuştu. Erdoğan, ''Öyle bir ihtimal var mı?'' diye soran bir gazeteciyi yanıtlarken, ''Herhalde olmadığına inandığım için söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, sen birinci olmazsan, parti olarak sen bırakıp gidecek misin? Aynı şeyi, sayın Bahçeli gidecek misin? Birinci olmak için siyasete soyunulur'' dedi. Başbakan Erdoğan, BDP'nin bağımsız adayları destekleyeceğini de hatırlatarak, ''Onların Türkiye'nin tamamına hitap etmek gibi bir dertleri yok. Onlar sadece bir etnik unsura hitap ediyorlar'' diye konuştu.