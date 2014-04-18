Erdoğan: Cumhurbaşkanı ile konuşmadan açıklama yapmayacağım

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Mevcut şartlarda gelecekle ilgili siyaset planım yok" diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözlerine karşılık, "Ona sormam lazım. Onunla konuşmadan bir açıklama yapmayacağım" dedi.

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Dar bölge seçim planı"na ilişkin ise, "Daha önce barajlar konusunda muhalefetin düşüncelerine karşı bizim iki önemli teklifimizden birisiydi. Biri daraltılmış bölge sistemi yüzde 5 baraj. Diğeri de barajı tamamen kaldırıp 550 bölge, 550 bölgenin her birinden birer milletvekili çıkarılmasıydı. Muhalefet bir taraftan barajlar kaldırılsın diyor, biz de hodri meydan dedik. Dar bölge sistemini Meclis'e götürebiliriz" ifadelerini kullandı.