Erdoğan: Cumhurbaşkanı Gül'ü de dinliyorlar, vakti gelince onunla da uğraşacaklar

Cemaati eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan, "Bunlar Cumhurbaşkanı'nı da dinlediler ama açıklama yapmıyorlar. Çünkü Başbakan'la uğraşıyor ama vakti zamanı geldiğinde onunla da uğraşacaklar" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasının satır başları şöyle:

Ya bu Kılıçdaroğlu geçen seçimlerde İstanbul2da belediye başkan adayı oldu. İkametini Kağıthane’ye aldı. Sordular ‘Nerede oturuyorsun?’ diye, ‘Kağıttepe’de’ dedi. Seçim günü kendine bile oy veremedi. Bunlara 3 tane koyun verin onu da kaybederler. İyi takiye yapar, iyi yapan söyler, iyi iftira atar.

Eğe AK Parti bu seçimden birinci olarak çıkmazsa genel başkanlığı bırakacağım, partime hizmetkar olarak çalışacağım. Peki sen var mısın çekilmeye Kılıçdaroğlu? Çekil ki partin lsenden kurtulsun. Ya Bahçeli 15 yıldır genel başkansın. Çekilmeye var mısın?

Bak Batı’da dürüst siyasetçi seçimi kaybederse durmuyor partinin başında. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Sandıkları AK Parti’nin ampülüyle aydınlatalım.

İlk saldırı Reyhanlı’da oldu

Camı çerçeveyi kırıp, huzuru bozup Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmak isteyenler var. Türkiye’nin büyümesini hazmedeyenler, içerden ve dışardan ahlaksızca saldırılar başlattılar. Bu saldırıların ilkini Reyhanlı’da yaptılar. Reyhanlı’da 53 kardeşimizi şehit verdik.

CHP’ye bir çağrıda bulunduk. CHP’li vekillerin bu elim olaya karıştıklarını söyledi. Bu millet bunların üsluplarına asla inanmayacak. Türkiye’yi karıştırmak isteyenlere şimdi de Pensilvanya katıldı.Karanlığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile sizi korkutuyor. Hatay için, 81 il için çalışacağız.Yoksullar için varız, mağdurlar için varız. Bir kimse havada uçacak kadar keramet gösterse dahi buna aldanmayın . Allah’ın onun emir ve yasaklarını nasıl koruduğuna dikkat edin. En yakın arkadaşının Pensilvanya’daki zat için söylediklerini dinledinizMeğer telefonlarımızı dinliyormuş.

'Onu da dinlemişler'

Yahu insanların özel hayatlarını dinleyenlerden alim olur mu? İnsanların yatak odalarını izleyenlerden alim olmaz. Mahkeme kararı dahi olsa başbakanı, bakanları dinleyemezsiniz. Cumhurbaşkanı'ndan söz etmiyorlar şimdi. Başbakanla uğraşıyoruz

Cumhurbaşkanı ile neden uğraşalım diyorlar. Onu da dinlemişler. Vakti saati gelince ortaya çıkaracaklar. Bunlar haşhaşi, bunlar montajcı. Bunlar çete, örgüt. Bunların terör örgütünden hiçbir farkı yok. Bunlar CHP’nin de mahremini izleyip yayınladılar. Ne yaptılar hiç…

MHP’yi de izleyip kaydettiler, yayınladılar. Şimdi MHP, CHP çıkmış Pensilvanya’nın kuyruğunda siyaset yapıyorlar. CHP’li vekiller Pensilvanya için çok ağır hakaret ettiler şimdi ittifak halindeler. Hiç sesleri çıkmıyor, konuşmuyorlar merak ediyorum. MHP dut yemiş bülbüle döndü.

'Polis aracına su vermiyorlar'

MHP demek baskı demektir, zulüm demektir. CHP demek başörtüsü yasağı demektir, Kuran’ın öğretilmesine engel çıkarmak demektir. CHP demek çöp, din istismarı, karmaşa ve kaos demektir. CHP genel müdürü Hakkari’ye gidiyor bayrağından utanıyor, Elazığ’a gidiyor başörtülü aday gösteriyor, Çorum’a gidiyor ülkücüden aday yapıyor. Bunların Hatay’da teşkilatları yok mu? Bir tane aday yapacak adam bulamadılar mı? Bizim memnun kalmayıp aday yapmadığımızı aday yapıyorlar.

Hatay’da düzenlenen eylemlerde polis aracına itfaiye su vermiyor. Sen kimsin ya? Sen neyin belediye başkanısın? Polise su vermiyorsun. Sen CHP’nin adayı olabilirsin ama devletin belediye başkanısın. Hatay’da bu kirli oyunu bozun. Ben İstanbul’u CHP’den aldım

Yolsuzlukların belediyesiydi. İSKİ yolsuzluğu tescillidir, herkes bilir.



‘Hatay’ın çılgın projesi…’

Hava kirliliğini, susuzluğunu giderdik. Evlerdeki küvetler taşıma suyuyla dolduruluyordu. 2 yılda İstanbul’u temizledik. Dağı kaldırmak mümkün değil ama dağları deldik tünel yaptık. 122 tünel yaptık. Aşılmaz denen o gavur dağlarını aşmak için koları sıvadık.

Hatay’ın çılgın projesi Amanos Tüneli olacak.