Erdoğan'dan ekonomi ve hukuk reformu açıklaması: Hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve hukuk alanında yapılması planlanan reformlara ilişkin, "Hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi" dedi.

AKP 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. "İl kongrelerimizi salgın şartları sebebiyle canlı bağlantıyla gerçekleştirmekten elbette memnun değiliz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde başka bir çare olmadığı için süreci bu şekilden nihayete erdireceğiz" diyen Erdoğan, "En kısa sürede vatandaşlarımızla ve teşkilatımızla kucaklaşmayı diliyoruz" dedi.

"Partilerin de hayatlarında dönüm noktaları vardır. 2001 yılında partimizi kurduğumuzda Türkiye tarihinin en uzun kaoslarından birini yaşıyordu. Milletimiz AK Parti'yi bir umut olarak gördü. Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık. 18 yılda karşımıza çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız" diye konuşmasına başlayan Erdoğan, Cumhur İttifakı'na da değinerek, "Birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

AKP teşkilatlarının geçen yıl 1 milyon yeni üyenin partiye katılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davası, gücü milletin gücüdür. Böyle bir misyonla yola çıkmış ve girdiği her seçimden birinci çıkarak 18 yıldır iktidarda kalmış bir parti mensuplarına düşen görev hep daha iyisine çalışmaktır" sözlerini kaydetti.

Erdoğan'ın hedefinde yine CHP vardı. "Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Yalanlarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürüyorlar. Kendi partisi içerisindeki tacizlerin hesabını veremediler. Kendisine faydası olmayanın başkasına faydası olmaz. Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıktık."