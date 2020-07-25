Erdoğan: Çok fazla gürültü çıkaran ülkelerin gayesi Ayasofya ve Doğu Akdeniz değil, bizim varlığımız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde çok fazla gürültü çıkaran ülkelerin amacı Ayasofya veya Doğu Akdeniz değil, bizim varlığımızdır" diyerek Yunanistan'a göndermede bulundu. "Bu gerçeği yavaş yavaş herkes görmekte" diyen Erdoğan, ""Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık" diye konuştu.

Dün Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılışı esnasında Yunanistan'ın Selanik kentinde protestolar düzenlenmiş, Türk bayrağı yakılmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki gösterilmiş, "Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" denmişti.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Selanik’te bayrağımızın yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz

Erdoğan, Amasya Çevre Yolu açılışında konuştu. "Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, çökmesini bekleyenleri hamdolsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Ülkemizin önünde salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel siyasi ve ekonomik sistemde çok önemli bir yer edinme imkanı doğmuştur. Daha düne kadar ambargo, bedel ödetme tehditlerine maruz kalırken bugün herkesin birlikte çalışmak, fırsatları birlikte değerlendirmek istediği bir ülke haline geldik. Egemen haklarımızın kullanımı konusunda attığımız adımlar zahiri bir takım itirazlar dışında genel bir kabul görmektedir. Son günlerde çok fazla gürültü çıkaran ülklerin gayelerinin Ayasofya veya Doğu Akdeniz değil Müslümanların bu coğrafyadaki varlığı olduğunu zaten biliyoruz. Bu gerçeği yavaş yavaş herkes görmekte. Tutumunu ve dengeli hale getirmektedir."

"Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı."

"Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık."

"Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk."