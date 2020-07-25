Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Selanik’te bayrağımızın yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanalığı, dün Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen protestolarda Türki bayrağı yakılmasına tepki gösterdi.

Bakanlık, Yunanistan'ın bayrağın yakılmasına "alenen izin verdiğini" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.