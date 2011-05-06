T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ ANKARA (A.A)

06 Mayıs 2011 15:03

-ERDOĞAN ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'yi ziyaret eden çocuklarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Başbakan Erdoğan, Kastamonu'daki saldırıda yaralanan polis memuru Metin Kuş'u ziyarete giderken, Başbakanlık konvoyu Meclis bahçesinden geçti. Bu sırada Meclisi ziyaret eden ilköğretim öğrencileri, Başbakan Erdoğan'a el salladı. Erdoğan da aracını durdurarak, Ziraat Mühendisleri İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencilerinin arasına girdi. Öğrencilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, çocuklara not defteri ve oyuncak dağıttı. Erdoğan, derslerini sorduğu çocuklara, elektronik kitap dağıtacaklarını ve sınıflara akıllı tahtalar konulacağını belirterek, ''Gözlerinizden öpüyorum, hepinize başarılar diliyorum'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24