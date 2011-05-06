-ERDOĞAN ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'yi ziyaret eden çocuklarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Başbakan Erdoğan, Kastamonu'daki saldırıda yaralanan polis memuru Metin Kuş'u ziyarete giderken, Başbakanlık konvoyu Meclis bahçesinden geçti. Bu sırada Meclisi ziyaret eden ilköğretim öğrencileri, Başbakan Erdoğan'a el salladı. Erdoğan da aracını durdurarak, Ziraat Mühendisleri İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencilerinin arasına girdi. Öğrencilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, çocuklara not defteri ve oyuncak dağıttı. Erdoğan, derslerini sorduğu çocuklara, elektronik kitap dağıtacaklarını ve sınıflara akıllı tahtalar konulacağını belirterek, ''Gözlerinizden öpüyorum, hepinize başarılar diliyorum'' dedi.