Erdoğan: Çocuk istismarına karşı yasal düzenleme derhal yapılacak, en ağır ceza neyse adım atılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili olarak "En ağır müeyyideler neyse alınacaktır, adımları atılacaktır. Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya tahammülü yoktur. Bu tür suçları işleyenlerin tüm indirimlerin dışında tutulması şarttır" dedi. Erdoğan, konuya ilişkin yasal düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek "Bu alçaklıklar istismar değil, alelen toplumu çöküşe götürecek dinamittir. Böyle bir duruma asla kayıtsız kalamayız" ifadesini kullandı.

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Milletin gözünde ve toplumda açılan yaralar bir insanı öldürmekle aynıdır. Bu tür suçlara verilen cezaların hissiyatımıza uygun olması gerekir. En kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturacağız.

"Masum olan çocuklarımız rabbimizin bize emanetidir. Bu masumların her türlü tehdit ve tehlikeden korunması da bizlerin sorumluluğundadır. Son günlerde karşımıza çıkan çocuklara yönelik alçakça saldırılarla ilgili haberlerbizi bu sorumluluklar konusunda düşünmeye yöneltmelidir. Çocuklara yönelik bu alçaklıklar istismar değil alelen toplumu çöküşe götürecek dinamittir birer alçaklıktır. Böyle bir duruma asla kayıtsız kalamayız. Dün Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuyu ele aldık. Çocuklar konusundaki hassasiyetimizi her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz.

"Dün Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu'nda meseleyi ele aldık. Bu konudaki bilincin artırılması hususunda çalışma başlattık. Bu heyet çok kısa süre içinde değerlendirmeler ışığında çözüm tekliflerini getirecek. Ardından ilk Bakanlar Kurulu'nda yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. Caydırıcı olması bakımından en ağır müeyyideler neyse alınacaktır, adımları atılacaktır. Bu tür konuların beklemeye uzatmaya tahammülü yoktur.

"Bu tür suçları işleyenlerin tüm indirimlerin kolaylıkların dışında tutulması şarttır. Milletin gözünde ve toplumda açılan yaralar bir insanı öldürmekle aynıdır. Bu tür suçlara verilen cezaların hissiyatımıza uygun olması gerekir. En kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturacağız."