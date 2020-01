Erdoğan, CNN International'a konuştu: ABD, Gülen'i iade etmezse biz de ABD'ye istedikleri kişileri vermeyiz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi konusunda CNN International kanalından Becky Anderson'a verdiği mülakatta, "ABD, Fethullah Gülen'i iade etmezse biz de ABD'ye istedikleri kişileri vermeyiz" dedi.

Erdoğan, 'idam cezası' talebiyle ilgili "Açık bir vatan ihanet suçu var. İdam cezası konusu parlamentoya gelir, parlamento ne karar verirse onaylarım. Onları niye yıllarca hapiste tutup besleyeyim?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Marmaris'teki otelde 15 dakika daha kalsaydı öldürüleceğini söyledi ve "Vermiş olduğumuz kararda, planların da engellenmesiyle sonuçlanmıştır" dedi.

Erdoğan, bundan sonra yaşanak sürece dair bir soruya verdiği cevapta "Şimdi bir defa terör gruplarıyla uzlaşma gibi bir düşüncemiz yoktur. Terör parçası olmayın, halkını düşünün kişileri kucaklamaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Fethullah Gülen'in iadesi

Erdoğan, Fethullah Gülen’in iadesi için ABD’ye birkaç gün içinde resmi bir yazılı talepte bulunacaklarını ifade etti.

ABD’nin bu talebi reddetmesi ihtimaliyle ilgili soruya "Suçluların iadesi konusunda karşılıklı anlaşmamız var" yanıtını veren Erdoğan, “Siz birinin sınır dışı edilmesini istediğinizde, stratejik ortağınız olarak ben bu isteğe uyarım ama siz aynı şeyi yapmıyorsunuz. Bu konularda bir karşılıklılık olmalı" dedi.

"Darbecilerin anladığı tek dil, halkın darbeye karşı durması"

Darbe girişimi sırasında neredeydiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailemle birlikte tatildeydik ve Marmaris'teydik. O gece saat 10 civarında bir haber aldım, bazı bölgelerde gelişmeler olduğunu öğrendim. Biz de harekete geçmeye karar verdik. Eşim damadım ve torunlarım hepsi benimle bareberdi. Fakat harekete geçmeden önce, kameraları ve medyayı davet ettik. Ancak ulusal yayınlara, insanlar televizyonlara ulaşamadı ve B planına geçtik. Bazı haber televizyonlarıyla akıllı telefonlar vasıtasıyla bağlantı kurduk ve halkı meydanlara davet ettik. Ve halkın sokaklara döküldüğü bilgisi geldi. Bu darbecilerin anladığı tek dil, halkın darbeye karşı durmasıydı.

"Özgür basının önünü açmışızdır"

Facetime kullanarak CNNTürk'e bağlandınız değil mi? Kimse sizi görmemişti, peki bu konuda bir ironi hissediyor musunuz? Bu konuda sosyal medyanın kullanılmasi ironik geliyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman için özgür basın ve özel medyaya olan özgürlük ve tabii ki, biz her zaman önlerini açmışızdır, 14 yıldır. Biz sürekli önlerindeki engeleri kaldırmışızdır. CNN bu bağlantıyı yapmak istediğinde, A Haber'le NTV'yle canlı bağlantı yaptık.

O günkü olayları değerlendirirseniz, sonrası için daha özgür medya için ne söylersiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tabii öncelikle özgür basın konusunda hiçbir sonurumuz olmamıştır. Türkiye'de basın özgür değil deniyorsa, Türkiye'de bir darbe olmuştur ve bu darbenin yanlıları olan vardır, bir de karşısında olan medya vardır. Bu darbeyi bastıracaksak, yanlısı olanları gerekli olan yere oturtmamız gerekiyor. Her an yanlış haberler, vatandaş ve halk kandırılabilir. Bir taraftan da darbe karşısında olun, 280 insan ölmüş durumda ve bunların çoğu sivildir. Tüm bunlarla beraber bunun hesabını soracaklardır. Ben orada 10-15 dakika daha kalsam, öldürülmüş olacaktım ya da kaçırılmış olacaktım. Vermiş olduğumuz kararda, planların da engellenmesiyle sonuçlanmıştır.

"Havada bazı iletişimsizlikler oldu"

İstanbul'a döndüğünüzde havada savaş uçakları vardı, tehlike vardı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: An be an haberim vardı. Atatürk Havalimanı&'nda kontrol kulesinin kontrolünü ele geçirmişlerdi. Telefondan İstanbul Emniyet Müdürü'ne, kendilerne darbecilerin buradan boşaltılması gerektiği emrini verdim. Darbecilerin temizlenmesini emrettim. Biz de havada olduğumuz için bazı iletişimsizlikler oldu. Pilotuma ne kadar havada kalacağımızı sordum, o da bana 3-4 saat olduğunu söyledi. F16'lar alçak uçuş yaptı ve bombalamaya benzer sesler çıkıyor. 10 bine yakın vatandaşımız bizi bekliyordu.

"12 saatte netice alındı"

İstanbul'a indiğinizde, Türkiye'nin cumhurbaşkanı olamayacağınız gibi bir şey geçti mi aklınızdan?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir şey hiç geçmedi aklımdan. Söyle bir endişemiz olmadı, hiçbir şekilde ilk açıklamamızdan itibaren Türk devletinin yerinde olduğunu, hükümetin görevinin başında olduğun açıkladı. Bu işgalcilerin bertaraf edileceğini söyledik ve 12 saatte netice alındı.

"Artık silahlı terör örgütü olarak ortaya çıktılar"

Olayın ilk saatlerinde bu işi sizin planladığınız söylendi, bu iddialar için neler söyleyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar dediğim gibi ne yazık ki asparagas ve yanlış yönlendirme. Böyle bir şey planlanır mı? Bu kadar sivilim ölümüne göz yumulur mu? İnsanlık vicdanına sığar mı? Bir insan bunu yapabilir mi? Asla mümkün değildir. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları böyle bir şeyi kabul etmeleri mümkün olabilir mi? Bu ülke için canımızı halkımız için feda etmeye hazırız. Bu darbe girişiminde bulunanlar, bunlar böylesine bir şeyi her zaman yapabilecek insanlardır. Bunlar Fethullahçı Terör Örgütü’nün en büyük darbeyi yediği dönemdir. Açık şekilde söylüyorum. Bugüne kadar silahsız görüntü veren güruh artık silahlı olarak ortaya çıkmış ve hem de herkes de bunun gerçek olduğunu görüyor.

"Resmi iade talebimizi yapacağız"

Gülen'in arkasında duran hiçbir ülke Türkiye'nin dostu değildir ifadesinde bulundu. ABD'den söz ettiğini anlıyoruz. ABD iade etmezse ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öncelikle biz resmi iade talebimizi yapacağız. Olumlu cevap gelmezse, yarın öbür gün Türkiye'den birini isteyecek olursa, ben Cumhurbaşkanı olarak böyle bir şeye onay vermem. Bugüne kadar kimi istedilerse biz vermişizdir. Aramızda anlaşma var, stratejik ortağız, biz veriyoruz, siz niye vermiyorsunuz. Bunlar karşılıklı olmalı.

ABD böylesi bir teröristi ülkesinde bulundurmamalı. Stratejik ortaklık gereğini yapmak zorundadır.

Şu ana kadar bununla ilgili görüştüğüm, her hükümet başkanı bana olumlu cevap verdi şu ana kadar. Ve Dışişleri Bakanlığımızın görüşmelerinde de karşılıklı işbirliğinden bahsedilmiştir. Ortak kanun çıkarılmasıyla dayanışma yapılmasını konuşmuşuzdur.

"ABD, anlaşma gereği Gülen'i göndermek durumunda"

Fethullah Gülen şu anda ABD'de terör listesinde değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer olaya böyle bakarsak, ayrı bir felaketle karşı karşıya kalırız. Eğer öyleyse her ülke kendi terör listesini koymamış olabilir. Ancak bu kişi benim terör listemdeyse, suçluların iade anlaşması gereği bu kişiyi göndermek durumundasınız.

Sadece ABD değil, Afganistan'da Bin Ladin'i düşünün. Afganistan'da terörist miydi? Bu konuda birçok dosya hazırlandı ve hazırlanmaya devam ediyor. Bu hafta resmi iade sürecine başlıyoruz.

"Cumhurbaşkanı olarak İdam cezası önüme gelirse onaylarım"

İdam cezası Yunanistan'da yaşananlarla da ilgili olacaktır. Oraya kaçan 8 askerle ilgili de Gülen'le ilgili de olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 208 kişinin hayatını kaybettiğini görüyorsunuz. Burada insanların bir talebi var. Size soruyorum ABD'de idam var mı Rusya'da var mı, Çin'de var mı? Avrupa ülkelerinde yok. AB'ye alınırız diye idam kaldırılmıştır. Bu süreçte TBMM'ye getirilir, bu olay oylanır. Her ne kadar kaldırılması için imza attıysak da, TBMM böyle bir karar verirse, bizim için aslolan Parlamento kararı önemlidir. Bunun farklı bir çıkış noktası yoktur. Ben niye müebbet cezası alanı cezaevlerinde besleyeyim. Benim evladımı öldürdü diyorlar. 8 yaşında, 15 yaşında gençler bu kişiler tarafından öldürülmüştür. Halk bunu istiyor. Açık bir vatana ihanet suçu var. Bunun anayasal karara dönüşmesi TBMM'de olacaktır. Parlemento'da liderler bunu gündemlerine aldıkları taktirde. Bun Cumhurbaşkanı olarak bu kararı oylarım.

"Yargılamalar devam edecektir"

Binlerce kişinin yargılanması söz konusu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O yargılamalar devam edecektir. Ne kadar süreceğini bilemiyorum. Yargının bu süreçteki çalışmasını gayretini hep taktirle karşılıyorum. Emniyet teşkilatımızı da taktirle karşılıyorum. TSK içinde bu darbecilerin karşısına dikilen kararlı bir unsur var. Bu süreçte milletin yanında olmaları, darbenin karşı darbeyle bastırılması olayını getirmiştir.

"Askeri üslerin hepsinde elektrikler kesilmiş durumdaydı"

İncirlik Üssü'yle ilgili bir haber vardı, İncirlik'te güvenlik aramaları yapıldığına yönelik haberler geliyor. Orada 1500 abd askeri var, elektrikler kesildi. Bu askerler güvende mi?

Bu konuda Washington Türkiye'de kimi arayacağını çok iyi bilir. İçişleri, Savunma, Dışişleri bakanlıklarımızı arar ve bu aramalara yanıt verilir. Türkiye'deki askeri üslerin hepsinde elektrik kesilmiş durumda. Elektrik kesilmiş olmasa, uçaklar kalkmış olacaktı. Teröristlerin elindeki uçaklar ciddi bir tehdit oluşturacaktı. İşte bu sebeple bu önlemi aldık. Tabii ki, elektrik geri gelecektir. Kimsenin endişesi olmamalı. ABD askerlerinin güvenliği konusunda endişe yok.

"Terör gruplarıyla uzlaşma gibi bir düşüncemiz yok"

Yeni Türkiye nasıl olacak? Barışma ortamı sağlayacak, yeni Türkiye olacak mı?

Şimdi bir defa terör gruplarıyla uzlaşma gibi bir düşüncemiz yoktur. Terör parçası olmayın, halkını düşünün kişileri kucaklamaya her zaman hazırız.

Bunun bir baskı olarak Tayyip Erdoğan baskısının ne olduğunu ben de bilmiyorum. Baskı nedir? İnsanlara böyle bir iftira atmak da Recep Tayyip Erdoğan baskıcı olmaz. Olsaydı, milletin bu kadar Cumhurbaşkanlığı oylamasında yüzde 52 oy olmazdı. Uluslararası bazı medya grupları röportaj yapıyor, İkiz Kuleler'in vurulma anında Bin Ladin'le görüşme yapsalardı ve dünyaya gösterselerdi, olumlu olur muydu? FETÖ'yle söyleşi yapıyorlar. Bunun benzerini bizde yaptılar. Bölücü terör örgütünün elebaşıyla, teröristlerle, hatta dağda olan teröristlerle yaptılar. Bunlara hiçbir zaman gazetecilik mesleğinin ya da şahsiyetli bir şekilde yaptıklarını düşünmüyorum. Bu teröristse, insanları olumsuz şekilde gösterme çabasını gösterirseniz, kendinizi de rezil edersiniz.