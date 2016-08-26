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Politika

Erdoğan: Cizrelilerden yüz bulamayan terör örgütü, bu tür saldırılarla varlık göstermeye çalışıyor

"Türkiye, ülkemizin huzuruna kastedenlerin kirli emellerine asla geçit vermeyecek"

26 Ağustos 2016 16:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol noktasına bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen, 11 polisin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Erdoğan, "Cizre, bölücü örgütün açtığı çukurlara gömüldüğü, ilçe halkının devletiyle bütünleştiği, kucaklaştığı bir gazi ilçemizdir. Cizre halkından yüz bulamayan terör örgütü, bu tür saldırılarla varlık göstermeye çalışmaktadır" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Cizre’de meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili açıklamaları aşağıda sunulmaktadır:

"Şırnak’ın Cizre ilçesinde emniyet güçlerimizi ve halkımızı hedef alan bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Cizre, bölücü örgütün açtığı çukurlara gömüldüğü, ilçe halkının devletiyle bütünleştiği, kucaklaştığı bir gazi ilçemizdir.

Cizre halkından yüz bulamayan terör örgütü, bu tür saldırılarla varlık göstermeye çalışmaktadır.

Türkiye’nin sınırları içindeki ve dışındaki terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürüttüğü bir dönemde meydana gelen bu saldırı, ülke ve millet olarak kararlılığımızı daha da artırmaktadır.

15 Temmuz’da topyekun milletimizi, Gaziantep’te çocuklarımızı, Artvin’de ana muhalefet partisi genel başkanını hedef alan terör saldırılarına karşı, seferberlik anlayışıyla yürüttüğümüz mücadelenin başarıya ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye, terör saldırılarıyla ülkemizin huzuruna kastedenlerin ve taşeronlarının kirli emellerine asla geçit vermeyecektir.

Bir kez daha Cizre’de şehit verdiğimiz polislerimizi rahmetle yad ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum".

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