-ERDOĞAN ÇİNE BARAJI'NIN AÇILIŞINI YAPTI ÇİNE (A.A) - 10.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın Çine ilçesinde bugün açılışı yapılan baraja ''Çine Adnan Menderes Barajı'' adının verildiğini söyledi. Erdoğan, ''Vatandaşlarım, bu tatil gününde 7-8 kilometrelik yolu yaya yürüyerek neden geliyorlar? Halbuki eğlenebilirlerdi. Yanımdaki bakan arkadaşlarıma da söyledim, bana Osmanlı'nın Domaniç'ten çıkışını hatırlattı'' dedi. DSİ tarafından yurt genelinde yapımı tamamlanan 9 tesis için Çine'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Çine, Denizli, Hatay, Adana, İzmir, Çankırı, Konya ve Afyon'daki tesislerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. 9 büyük tesisin açılışından dolayı çok heyecanlı olduğunu, Aydın'da bir dizi açılış yaptıkları törende Çine Barajı için 10 Ekim 2010 tarihini verdiklerini anımsatan Erdoğan, verdikleri sözü yerine getirmenin kıvancını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Sevgili kardeşlerim, burada bir şeye değinmeden yapamayacağım, zira dertliyim, bu dertliliğimi sizinle paylaşmayacağım da kiminle paylaşacağım? Bazı siyasi liderler, 'Başbakan 4. defa gitti, aynı tesisin açılışını yaptı' gibi ifadelerle iftira atıyor. Acaba Çine Barajı için kaçıncı defa açılışını yaptığımızı söyleyecekler, merak ediyorum. Baktım ki onların peşine katılanlar, sivil toplum kuruluşu liderleri, ideolize olmuşlar, onlar da 'Başbakan 4, 5, 6, 7. defa, devletin kurumlarındaki memurlarını oraya toplayarak açılış yapıyor' dediler. Bugün helikopterle intikal ederken, yaklaşık 7-8, 10 kilometre yolu yürüyerek gelen vatandaşlarımı gördüm, acaba benim bu vatandaşlarım, bu tatil gününde 7-8 kilometrelik yolu yaya yürüyerek neden geliyorlar? Halbuki eğlenebilirlerdi, bir yerlerde gönül eğlendirebilirlerdi ama benim aklıma ne geldi biliyor musun? Yanımdaki bakan arkadaşlarıma da söyledim, bana Osmanlı'nın Domaniç'ten çıkışını hatırlattı.'' Halkın bir sevdanın uğruna bunu yaptığını, yıllar yılı suya hasret kalmış topraklar gibi hasretle beklediğini, şimdi bu taşkınlara son verecek, çatlak topraklara hayat suyu olacak bu barajları yapmanın kendilerine nasip olduğunu ifade eden Erdoğan, açılışı yapılan eserlerle, 58 bin hektar alanın sulu tarıma geçeceğini, 14 bin hektarlık alanın rehabilite edildiğini, 74 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edildiğini, 9 bin hektar alanın taşkınlardan korunduğunu, yıllık 118 milyon kilovatsaat enerji üretiminin başlayacağını ve tüm tesislerin maliyetinin 2 milyar 338 milyon lira olduğunu kaydetti. -141 YILLIK HAYAL GERÇEKLEŞTİ- Çine Barajı'nın hikayesinin 141 yıl öncesine kadar gittiğini, 1869 yılında dönemin padişahı Abdülaziz'e bir rapor hazırlanılarak Çine Nehri'ne bent yapılması halinde, bereketli toprakların sulanabileceğinin iletildiğini ancak o dönemde bu arzunun gerçekleşemediğini belirten Erdoğan, konuşmasında merhum Başbakan Adnan Menderes'in Çine Barajı'na yönelik şu sözlerine herkesin dikkatini vermesi gerektiğini kaydetti: ''Bu Çine Çayı ne zalim bir çaydır. 6 asırdır bu çay bir türlü kontrol altına alınamaz. Ya Menderes Nehri. Sabah erken kalkmışsın, her şey hazırlanmış, pamuklar toplanacak, ortalık günlük güneşlik. Bir de bakarsın şu dağların ardından bir şeyler geliyor. Gökte önce bir bulut, sonra bir bora, bir dolu, arkadan bir fırtına. Şimşekler ışıl ışıl çakıyor, gökler inim inim inliyor. Çine sele dönüşmüş, çağlayanlar gibi akıyor. Menderes taşmış, tüm pamuk ovaları sular içinde, yeni mahsul su üstünde çırpınıyor. Bir ağacın altında büzülür, yumruklarını sıkar, kafanı habire vurur durursun. Gözlerinden yaşlar akar, yüzüne çarpan sert damlalarla kendine gelirsin. 'Tevekkeltü al allah' dersin, başka güvenecek kimin var? Bu acıya değme insan katlanamaz.'' Başbakan Erdoğan, Menderes'in Yassıada'dayken yakınlarına ''Hayırlısıyla şuradan bir kurtulayım, memlekete döneceğim, oturacağım Çine çayının kenarına, söğüt ağaçlarının yüzümde dolanmasının bana getireceği saadetle yetineceğim, hiçbir şeye karışmayacağım'' dediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Maalesef geri dönemedi. Çine çayının kenarında, söğüt dallarının altında huzurla oturamadı. Biz onun hatırasına sahip çıkıyoruz ve Çine Barajı'nın adını 'Çine Adnan Menderes Barajı' koyuyoruz. Bu büyük hayali, 141 yıllık hayali gerçekleştirmek, Çine suyuna bu güzel gerdanlığı takmak, hamd olsun bizlere nasip oldu. Bu baraj için ilk kazma 1995'te vuruldu. 2003 yılına kadar barajla ilgili sadece yol inşaatları tamamlanabildi. Eğer o yıllardaki ödeneklerle devam edilseydi, bu baraj tam 81 yılda tamamlanacaktı. Arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdim, gerekli ödeneği çıkarttık. 5 Ağustosta Aydın'a geldik, İkizdere Barajı'nın açılışını yaptık ve orada söz verdik, bugün de Çine Adnan Menderes Barajı'nın hem adını koyduk, hem açılışını yapıyoruz, onun için çok heyecanlıyım, zira kendi sınıfında Avrupa'nın birinci, dünyanın da beşinci en yüksek barajı olma sıfatını taşıyor, bu boyutlarıyla da ülkemiz adına gurur verici eser olarak yükseliyor.''