-ERDOĞAN: ÇILGIN PROJEYİ ÇARŞAMBA AÇIKLAYACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü ''çılgın proje''yi açıklayacaklarını ve onun hazırlığı içinde olduklarını belirterek, ''Birer hafta arayla da diğer projelerimizi açıklayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Onlar varsın AK Parti'nin yaptığını 5 katı 3 katı desin. Biz size yaptıklarımızı, yapmakta olduklarımızı ve yapacaklarımızı söyleyeceğiz. Biz yapmıştık, yapıyoruz ve yapacağız. Bizim farkımız bu'' dedi. Erdoğan, Çekmeköy'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'u çöp dağlarından kurtararak dünya kenti haline getirdiklerini belirterek, ''İstanbul'u CHP zihniyetinden biz kurtardık. Çünkü CHP zihniyeti kir demektir, her türlü pislik vardır.'' dedi. İstanbul'un yaşadığı susuzluk nedeniyle sektörler oluştuğunu, şu anda böyle bir sıkıntı olmadığını, hava kirliliğinin de kendileri döneminde ortadan kaldırıldığını anlatan Erdoğan, şunları söyledi: ''Modern şehircilik bu. Bunlara sorarsanız 'biz çevreciyiz' derler. Ne çevrecisi ya. Çevre sizin yanınızdan geçmedi, siz de çevrenin yanına uğramadınız. Bunların hayatında yeşil yok, bunların hayatında kapkara bir dünya var. Şimdi bambaşka bir İstanbul var. Sıkıntıları yok mu? Var. Ama daha iyi olacak. Ben tüm İstanbullulardan yardım istiyorum. Elele verelim İstanbul'un bu kaçak binalarını, bu gecekonduları el ele verelim sizi mağdur etmeden, asla zulme uğramadan şu 2B yasasını halledelim. Bu dönemde inşallah bunu halledeceğiz. Ama Kılıçdaroğlu 2B ile ilgili yalan yanlış birşeyler atıp tutuyor. Sayın Kılıçdaroğlu bir gün de doğru konuş. Diyor 'rayiç bedel üzerinden bazı yerlerde ücretsiz vereceğim' diyor. Ya sen kimin malını kime nasıl veriyorsun? Bir defa 2B olayıyla ilgili bunu gündeme getiren biziz. Ama Anayasa Mahkemesine götüren sizsiniz. CHP Anayasa Mahkemesine götürdü ve engelledi. Şimdi diyor ki 'Ben o CHP değilim' diyor. Ya sen aslını da inkar ediyorsun. İşine geldiği zaman 'biz Atatürk'ün CHP'siyiz', işlerine geldiği zaman 'biz İnönü'nün CHP'siyiz', işlerine geldiği zaman 'Baykal'ın CHP'siyiz', işlerine geldiği zaman 'Ecevit'in CHP''siyiz', işine geldiği zaman 'ben yeni CHP'yim. Ne diyor? 'Ben Kemalim' diyor. 'Benim adım Kemal.' Güle güle kullan, bozdur bozdur harca. Nerede geçiyorsa. Yani eğer tutuyorsa, bunun karşılığı varsa bozdur bozdur harca. Bu lafların geçerliliği yok. Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ün kurduğu CHP tek partili dönemin ortadaki bir partisi. Bugün hala o CHP'yi konuşacak değiliz. Biz demokratik hayatın, çok partili dönemin bir yarışı içindeyiz. Siz 'böyle bir CHP'yim demekle prim yapamazsınız. Nitekim halkım da size çok partili dönemde tek başınıza bir tek iktidar vermedi, vermez. Çünkü benim halkımın, milletimin karnı bu tür yalanlara tok. Çünkü benim milletim hizmet istiyor. Atatürk diyor ki, 'millete efendilik yoktur, hizmetkar olmak vardır', siz diyorsunuz ki, 'biz bu milletin efendisiyiz. CHP'nin dediği bu, Kılıçdaroğlu'nun dediği bu, Atatük'ün dediği o. Aradaki fark bu. Biz ne diyoruz; Biz bu milletin efendisi olmaya değil, biz bu milletin hizmetkarı olmaya geldik.Farkımız bu.'' -EYLEM YAPAN DOKTORLAR- Başbakan Erdoğan, sağlık alanında yaptıkları büyük yatırımları da anlattığı konuşmasında, şunları söyledi: ''Biz Osmanlının torunlarıyız. Ne diyor Kanuni; 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Bir sağlıklı nefese devleti aliye-i osmaniyesini feda eden ecdadın torunları olarak Semih'e garip garip bakamazdık. Onun için müdahale yapıldı ve sağlığına kavuştu. Yola devam edeceğiz'' dedi. Hastane ve ambulansların yaygınlaştığını, doktorların da aynı şekilde sayısının arttığını ancak zaman zaman aşırı uçlardan eylemler çıktığını ifade eden Erdoğan şöyle dedi: ''Bunlar insanına değer verenlerden değil. Partime doktorluk... Kusura bakmayın. Biz tam gün yasası dedik. Niçin yaptık? Halkımız için. Gelecek benim vatandaşım, doktorunu her zaman orada bulacak. Yarım gün dursun, yarım gün muayenehanesine gitsin. Biz o dönemleri iyi biliriz. O dönemlerde muayenehanelerde söğüşlendiğimiz günleri iyi biliriz. Biz oralardan geliyoruz. Bu millet seni okutacak, doktor olacaksın, ondan sonra da daha fazla para nasıl kazanırım onun yollarını düşüneceksin. Kusura bakma arkadaş, sende çalışacaksın, hizmet vereceksin. Biz size döner sermayeden artı değer veriyoruz. Kusura bakma hep beraber bu ülke için, bu millet için çalışacağız. Şu anda devlet hastanelerindeki doktorların yüzde 80'i tam gün yasasıyla çalışıyor. Allah onlardan razı olsun. Hemşire kardeşlerim çalışıyor. Bu millet de onların kadri kıymetini biliyor. Biz bu ülkede yeri geldiği zaman bir avuç ekmeği paylaşmasını da bilmeliyiz. Bir medeniyet yarısında öne çıkacağız, bir numara olacağız.'' 2023'ün Türkiye'sinde Merkez Bankası döviz rezervinin 100 milyar doların üzerinde olacağını vurgulayan Erdoğan, bu özgüvenle yarınlara yürüyeceklerini söyledi. Erdoğan, şuanda ekonomik olarak çok daha iyi durumda bulunulduğunu belirterek, ''Ama biliniz ki yarın daha iyi durumda olacağız. Türkiye hazır, hedef 2023. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Bunu sizinle yapacağız'' dedi. -MUHALEFET PARTİLERİ- MHP, CHP, BDP'ye gönül verenlerin üzülüp kırılmamalarını isteyen Erdoğan,konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şöyle başlarını iki ellerinin arasına alıp bir düşünsünler. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Diyor ki, 'Taksim Meydanı'ndan bin tane bozkurtu takarım peşlerine, Kasımpaşa'ya kadar kovalasın.' Allah'ın yarattığı bütün varlıklar bizim için saygındır amma biz yanımızda bozkurtlarla dolaşmıyoruz. Biz yanımızda yaradılmışların en şereflisi olan halkımızla, insanımızla yürüyoruz. Ve biz demokratik parlamenter sistem içinde müzakerenin, tartışmanın, bozkurtları koşturmaca, kovalamaca oynatmakla değil, ya 'müsademe-i efkardan, barika-i hakikat doğar' anlayışıyla yapıyoruz. Oturursun masaya orada fikirler tartışılır, müsademe yapılır, çarpıştırılır ve oradan haklı düşünceyi çıkarırız. Onunla da aydınlık yarınlara yürürüz. Biz buyuz. Ama maalesef sayın Bahçeli'nin kitabında böyle birşey yok. O gençlere de yazık ediyor. 'Bin tane bozkurtu takarım peşine Kasımpaşa'ya kadar kovalasın.' Ayıptır, yakışıyor mu bu bir genel başkanın ağzına. Eğer senin yüreğin yetiyorsa biz meydanlardayız. İşte meydan, hodri meydan. Sen de konuşuyorsun, biz de konuşuyoruz. Halkım 12 Haziran'da sandığa gidecek. Eğer senin dediklerine inanıyorsa, oyunu sana verecek. Ama bizim dediklerimize inanıyorsa, bize verecek. Ya sen çırak bile olamadın. Önce bir çırak ol. Bak kalfalık lazım. Biz ustalık dönemine gidiyoruz. Milletimiz bu halden memnun ki ustalık dönemine hazır. İşte Çekmeköy ortada. 50 günümüz var. 50 gün kapı kapı çalacağız. Girilmedik sokak, apartman, bırakmayacağız. Doğruları ve güzellikleri anlatacağız. Sonra da 12 Haziran'da ustalık dönemi için herkese, 'hazır mıyız?' diye sormanızı istiyorum. Buna hazır mıyız? Durmak yok, yola devam. Hep beraber çalışacağız. Bu sadece Tayyip Erdoğan'ın, Topbaş'ın, Egemen Bağış'ın, Aziz Babuşçu'nun değil, hepimizin ortak görevi, milli meseledir. Sandıklardan gümbür gümbür AK Parti'yi çıkaracağız. İstanbul inşallah 12 Haziran'da farklı ses çıkaracak. Buna inanıyorum.'' Erdoğan, hava demir ve karayolunda yaptıkları yatırımları da anlattığı konuşmasında, ülkeyi demir ağlarla ördüklerini belirtti ve ''CHP ikide bir 'Atatürk Atatürk Atatürk' diyor. Siz iktidarınız döneminde kaç kilometre demiryolu yaptınız, çıkın onları açıklayın. Biz demir ağlarla ördük Türkiye'yi. Örmeye devam ediyoruz'' dedi. Yeni bir adım daha atarak 3. köprüyü yapacaklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: ''Hemen CHP açıklama yaptı '3. köprüye karşıyız' diye. Ben senden başka birşey beklemiyordum ki. Siz birinciye de, ikinciye de karşıydınız. Bu CHP zihniyeti bu. Marmaray'ı da yapıyoruz. Buna ne MHP ne de CHP muktedir olabildi. Biz yaptık 2013'ün sonunda Marmaray açılıyor. İkinci bir tüp geçit daha yapıyoruz. Ahırkapı'dan Haydarpaşa Hastanesi'nin arkasından çıkıyoruz onun da temelini attık. Çalışmalar başladı, devam ediyor. O da 2014'de bitireceğiz. Biz buyuz. 3. köprünün bir özelliği olacak. Ona da bir raylı sistem ilave edeceğiz. Hem normal ağır vasıtalar geçecek, onun yanında raylı sistem olacak. Bütün bunlarla beraber İstanbul'un ulaşımını çok daha rahat hale getireceğiz. Çarşamba günü inşallah çılgın projeyi açıklayacağız. Onun hazırlığı içindeyiz. Birer hafta arayla da diğer projelerimizi açıklayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Onlar varsın AK Parti'nin yaptığını 5 katı 3 katı desin. Biz size yaptıklarımızı, yapmakta olduklarımızı ve yapacaklarımızı söyleyeceğiz. Biz yapmıştık, yapıyoruz ve yapacağız. Bizim farkımız bu.''