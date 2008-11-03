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Yaşam

Erdoğan çiftinden YouTube'dan hakarete dava

Yılmaz Erdoğan ve eşi Belçim Erdoğan'ın PKK'yı destekledikleri yolundaki iddiaları youtube sitesinde yayınlayan bilgisayar uzmanı Şimşek hakkında dava açıldı.

03 Kasım 2008 02:00

Yılmaz Erdoğan ve eşi Belçim Erdoğan'ın PKK'yı destekledikleri yolundaki iddiaları youtube sitesinde yayınladığı ve bunu Türkiye'deki internet kullanıcılarına e-posta ile gönderdiği iddia edilen bilgisayar uzmanı Mustafa Selahattin Şimşek hakkında dava açıldı.

Erdoğan çiftinin şikâyet dilekçelerinde, e-postaların Beşiktaş Kültür Merkezi'nde kurulu bilgisayar sistemine, şirket çalışanlarına ve yakınlarına gönderildiği, "kansız, şerefsiz" gibi düşmanca ifadeler, itham ve iftiralar bulunduğu belirtildi.

ABD’ de uçak firmasında çalışıyor

E-postaların gönderi yerinin tespiti için yapılan araştırmada şüphelinin youtube ve gittigidiyor'da "THYetron" takma adını kullandığı ve Ankara Balgat'ta bulunan Aydın Yazılım Elektrik Sanayi A.Ş.' ait bilgisayardan işlem yaptığı tespit edildi.

İfadesi alınan şirket yetkilisi bilgisayarı suç tarihinde şirkette uzman olarak çalışan Mustafa Selahattin Şimşek'in (46) kullandığını, ancak daha sonra kendilerinden ayrılarak ABD'deki bir uçak firmasında çalışmaya başladığını söyledi. Toplanan delillere göre 'yayın yoluyla hakaret' suçundan TCK'nın 125/1-4 maddesi gereğince 4 aydan 3 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen ve ABD'de bulunduğu için ifadesi alınamayan Şimşek'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlanılacak.

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