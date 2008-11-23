Erdoğan çifti Taç Mahal'de

Yeni Delhi'deki temaslarını tamamlayan Erdoğan ve beraberindekiler, Taç Mahal'in bulunduğu Agra kentine geldiler. Erdoğan, yetkililerden Taç Mahal hakkında bilgi aldı.Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ve eşleriyle, geziye katılan milletvekilleri, iş adamları ile gazetecilerle Taç Mahal önünde anı fotoğrafı çektirdi.Erdoğan daha sonra, Taç Mahal'in Özel Ziyaretçi Defteri'ni imzaladı.Taç Mahal, Babür İmparatoru Şah Cihan, çok sevdiği Mümtaz Mahal'in çocuğunu doğurduğu sırada vefat etmesinin anısına yaptırdı. Taç Mahal, günümüzde dünya ölçeğinde en fazla turist çeken tarihi yapıtların başında geliyor.Başbakan Erdoğan, daha sonra Taç Mahal'in ardından Agra Kalesi'ni de ziyaret etti.