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Yaşam

Erdoğan çifti hangi markaları seçiyor?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kıyafetlerini tamamlayan markalı aksesuarlarıyla dikkat çekti.

05 Mart 2009 02:00

İzmir’in Bergama İlçesi'ne toplu açılış için gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kıyafetlerini tamamlayan markalı aksesuarlarıyla dikkat çekti.

Saate olan meraklarıyla tanınan çiftin aksesuarlarında tercih ettiği markalar gözlükte Bvlgari, çantada İtalyan Car Shoe, saatte Emine hanım pırlanta taşlı Lancaster, Başbakan Erdoğan ise 15 yıl öncenin Longines markasını tercih ediyor.

Emine Erdoğan, çantada İtalyan'dan yana tercihini kullanıyor. İstanbul'da Harvey Nichols mağazasında 580 eurodan satılan Car Shoe marka çantasını, İtalyan yapımı Lancaster marka pırlanta taşlı saatle tamamlıyor.

Başbakan Erdoğan ise bu sıralar 15 yıl öncenin Longines markasından yana tercihini kullanıyor. Erdoğan, eski saatinden ve gözlükte ise Bvlgari'den vazgeçmiyor.

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