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Kültür-Sanat

Erdoğan çifti beyaz perdede ​

Yönetmen Ali Avcı: Gerçek bir uyanışın hikayesi olması nedeniyle çekimlerde gözyaşlarımızı tutamadık

26 Eylül 2016 11:10

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını beyazperdeye taşıyacak olan "Uyanış" filminin çekimlerine başlandı. Filmde Erdoğan'ı Muhammed Erbek, Emine Erdoğan'ı da Perihan Savaş canlandıracak.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre, yapımcılığını Racon Medya’nın, yönetmenliğini Ali Avcı’nın üstlendiği filmin teaser çekimleri, Adnan Menderes’in ölüm yıldönümü olan 17 Eylül’de başlamıştı.

Çekimler için geçtiğimiz hafta da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Fragman çekimleri için ise 1.5 milyon TL’lik bütçe ayrıldığı öğrenildi. Yönetmen Ali Avcı, yakında vizyona girecek film için “Gerçek bir uyanışın hikayesi olması nedeniyle çekimlerde gözyaşlarımızı tutamadık. Bu film, yıllar sonra tarihe bir arşiv niteliğinde geçecek” dedi.

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