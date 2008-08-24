Erdoğan, CHP'ye yüklendi

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Menfaat şebekelerine aramızda asla yer vermeyeceğiz. Bu konuda kararlı olacağız, sağlam olacağız" dedi.



Başbakan Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen, AKP Rize Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, AKP'nin elde ettiği başarılarda dinamik ve güçlü teşkilat yapısının da önemli rolü olduğunu söyledi. AKP teşkilatının en büyük, en etkin ve dinamik teşkilat olduğunu anlatan Erdoğan, AK Parti iktidarının güven ve istikrarı sağladığını, milletin kaybolan ümidini ve öz güvenini yeniden tesis ettiğini ifade etti.



"Türkiye, AKP Hükümeti döneminde çözümsüzlüğün değil, çözümün adresi oldu" diyen Erdoğan, hükümetin hizmetin, üretimin, yatırımın icraatın ve sorun çözmenin adresi olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim dönemimizde siyaset çekişmenin, çatışmanın sorunların kaynağı değil, geniş bir vizyonun kaynağı oldu.

Biz Türkiye'yi masa başından kapalı kapıların ardından fildişi kulelerden yönetmeye talip olmadık. Biz Türkiye'yi araziden, işin başından, milletimizin içinden, milletimizle birlikte yönetmeye talip olduk. Çünkü biliyorduk ki, milletine yabancılaşan bir iktidar ayakta

kalamaz. Halktan kopan bir iktidar kalıcı olamaz. Milletin değer dünyasından uzaklaşan bir iktidar halkın onayını göremez. Bu anlayıştan ayrılmadan yolumuza devam ettik.



Milletimizin duygu dünyasından, düşünce dünyasından, değer ve ideallerinden hiç kopmamaya çalıştık. Zaman zaman muhalefet, 'Bu Başbakan hiç Ankara'da durmuyor' dedi. Doğrudur, biz Ankara'da durmak için gelmedik. Biz 780 bin kilometre kareyi abad etmek için geldik."



AK Parti'nin 80 ilden milletvekili çıkardığını belirten Erdoğan, bunun üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İşte milletle uzlaşma budur. Anamuhalefet diyor ki, 'Efendim AK Parti uzlaşılmaz bir parti'. Uzlaşılmaz olan sensin... Eğer uzlaşma arıyorsan çık, milletten uzlaşmanın notunu al. Biz 22 Temmuzda bu notu aldık.

Milletimiz bize 81 ilin 80'inde vekaletini verdi, milletvekillerini verdi ve 'biz AK Parti ile uzlaşma içindeyiz' dedi. Uzlaşma milletle olur. İşte biz bunu gerçekleştirdik. Çünkü bizim yolumuz milletin yoludur. Milletimizin arzularını gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.”



“Çevreciysem, yine iddialı konuşuyorum evet, ben çevreciyim. Benim iktidarım çevreci. Bu çevreciliği her alanda savunuyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Çevreciyim' diye ortada dolaşanları sorun, çevrecilik adına ne yapmış? Denize akan suların insana faydası üzerinde çalışıyoruz ve çalışacağız.”

