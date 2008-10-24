Erdoğan CHP'ye yüklendi

Başbakan Erdoğan daha sonra Şile Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Şile 3. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada Anayasa Mahkemesi ve CHP'ye yüklendi:



İRADEYE İPOTEK KONULAMAZ: Milletin iradesine kimse ipotek koyamaz. İstiklal ruhuyla kurulan TBMM'nin iradesini kimse gölgeleyemez. Zaman zaman bir şeyler oluyor. Ona da, 'Hava bulutlu' deyip geçin. Cumhuriyet'in sahibi millettir. Kimse, 'Cumhuriyet millete bırakılamaz' deme hakkına sahip olamaz. Türkiye sokulmak istenen türbülansa girmeyecektir. AKP, Türkiye'yi demokratikleştirmeye ve büyütmeye devam edecektir. "



CHP'YE ELEŞTİRİ: Türkiye'nin arınmamasını, temizlenmemesini istiyorlar. Gayri meşru mekanizmaların devre dışı bırakılmasını istemiyorlar. İşte birileri çıkıp, 'Biz çetelerin avukatıyız' diyor. Varsın onlar bu avukatlığa devam etsinler. Onlar bu avukatlığa devam ettiği sürece milletimiz onlara iktidar vermeyecektir. Bunların hayallerinin ulaşamadığı yere hamdolsun AKP'nin icraatları ulaşıyor. Bunlar her gelişmeyi sekteye uğratmak isteyen bir zihniyettir. CHP zihniyeti susuzluktur. CHP zihniyeti çöplüktür. CHP zihniyeti hava kirliliğidir. Bunu böyle bilin."



MEDYA BU HABERİ GÖRMEDİ! (Türkiye'nin BM Güvenlik konseyi geçici üyeliğine seçilmesine medyanın vermediğini savunup) Bunu hiç gazetelerde okudunuz mu? Hayır. Kenarda küçük gördüler. Halbuki bu çok çok önemli. Bunu görmediler. Bunların gözü var ama görmezler ve görmeyecekler. Bu yapılanları siz anlatacaksınız. Bunu anlatacak yazılı ve görsel medya yok. Onlar , 'Acaba nerede bir olumsuzluk buluruz da davul zurna çalarız' diye bakıyorlar. Biz iktidara medyayla gelmedik, medyaya rağmen geldik. Türkiye'nin kronik sorunlarıyla baş başa kalmasını istiyorlar.



KADIN HAKLARI LAFLA OLMAZ: Biz, doğuma 10 gün kala vatandaşımızı alıyoruz, misafir ediyoruz. Doğumdan sonra da 10 gün misafir ediyoruz. 'Kadın hakları kadın hakları' diyorlar. Lafla kadın hakları olmaz. İcraatla olur. Kadın hakları sadece Ankara Kızılay'da, İstanbul Kadıköy'de, Üsküdar'da, Beyoğlu'nda olmaz, Hakkari'de de olacak. Biz bunu yaptık. Bizim politikamızın sınırı yok" diye konuştu.



GENELKURMAY'IN BRİFİNGİ: (Gazetecilerin soruları üzerine) Terörle mücadeleye yönelik olarak neler yapılıyor, neler yapılmakta, ağırlıklı olarak bu konuları ihtiva eden bir brifing olacak. Daha sonra terörle mücadeledeki arkadaşlarımızla birlikte Eğridir'e gideceğiz, oradaki çalışmaları yerinde bizzat göreceğiz. Orda da kurumlar arası birliktelik ve üzerimize düşen görevler nelerdir, bundan sonra neler olabilir. Bunları beraberce görüşüp müzakere edeceğiz. Ona göre, daha isabetli adımlar atacağız. Kasım ayının ilk haftası."



