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Politika

ERDOĞAN CHP'NİN TEKLİFİNİ BEKLİYOR TBMM (A.A)

28 Haziran 2011 18:29

-ERDOĞAN CHP'NİN TEKLİFİNİ BEKLİYOR TBMM (A.A) - 28.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tutuklu vekillerin durumuna ilişkin olarak, ''Onlar (CHP'liler) önce tekliflerini ortaya koysunlar sonra biz söyleyelim'' dedi. Erdoğan, TBMM'nin 24 Dönemi'nde seçilen milletvekillerin yemin törenine katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'nin tutuklu milletvekillerinin durumu nedeniyle yemin etmeyeceğinin ve ''hükümetten somut adım beklendiğinin'' söylenmesi üzerine, ''Onlar önce tekliflerini ortaya koysunlar sonra biz söyleyelim'' diye konuştu. 

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