-ERDOĞAN: CHP'NİN SİCİLİ BOZUK DENİZLİ (A.A) - 29.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'nin sicilinin, darbeleri alkışlamaktan, darbelere çanak tutmaktan dolayı bozuk olduğunu belirterek, ''Yine aynı CHP, bugün 2011 yılında sorumsuzca, insafsızca halkı galeyana getirmekten, halkı sokağa dökmekten bahsedebiliyor. Sokak sokak direnişi, yani eşkıyalığı teşvik edebiliyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, Karahayıt beldesindeki Colossae Otel'de Denizlili iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, yemekteki konuşmasında, ''İşte biz böyle muhalefete, böyle zihniyete rağmen Türkiye'yi bu seviyeye taşıdık'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Siz nasıl demokratsınız ya? 'Sokaklara dökülün' ne demek? 'Sokaklarda hakkınızı arayın' ne demek? Bizim sandığımız yok mu? 4 ay sonra sandıklar kurulmayacak mı? Millet o sandıklarda iradesini ortaya koyacak. Demek ki kendine güvenemiyorsun. Siz zaten daha önce de sokaklara döktünüz, yürüttünüz. 'Ordu göreve' diye kendi aczinizi ortaya koydunuz. Böyle yaptığınız için zaten millet yüzde 47 ile bizi iktidara taşıdı. Siz bu milleti ne zannediyorsunuz ya.'' Bazı entelektüellerin halka ''bidon kafalı'', ''göbeğini kaşıyan adam'' diyebildiğini, cumhuru kimsenin aşağılayamayacağını vurgulayan Erdoğan, ''Cumhur gerekene gerektiği yerde dersini verir ve bizim iktidarımız da cumhurun takdirine evelallah uyar ama sokak eşkıyalarının asla. Bunu çok açık net söylüyorum. Demokrasiyi alenen tehdit eden, hukuku alenen çiğneyen, sandık yoluyla değil zorbalık yoluyla, seçim yoluyla değil eşkıyalık yoluyla iktidara gelme sevdası içinde olan bir ana muhalefet partisi var. Biz 8 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da bu tahriklere gelmeyecek, bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Biz her zaman milletimize güvendik. Birileri görmese de birileri istemese de hazzetmese de biz yeniden büyük Türkiye hayalini bir gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.