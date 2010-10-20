-ERDOĞAN: CHP'NİN NE KADAR SAMİMİ OLDUĞU BELLİ HELSİNKİ (A.A)- 20.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin başörtüsü konusundaki tavrı ile ilgili olarak, ''Bunlar meydanda söylenen şeyler değildi. İşte şimdi önşartları ortaya çıkmaya başladı. Bunların ne kadar samimi olduğu bellidir. Konu neydi, bakın şimdi nereye çekmeye başladılar. Her zaman aynı oyun. Değişen bir şey yok. Diyorum ya hep söylüyorum, bunlar akşam başka, sabah başka konuşurlar'' dedi. Başbakan Erdoğan, resmi bir ziyarette bulunduğu Finlandiya'da konakladığı Camp Otel'e gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, başörtüsünün laiklik ilkesine aykırı olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak, ''Tam metin üzerinde bilgim yok. Döndükten sonra arkadaşlarımızla değerlendirdikten sonra gerekli olan açıklama neyse orada o açıklamayı yaparız'' dedi. Başbakan Erdoğan, başörtüsü sorununun çözümü konusunda CHP'nin tavrına ilişkin sorulan bir soru üzerine şunları söyledi: ''Bunlar meydanda söylenen şeyler değildi. İşte şimdi önşartları ortaya çıkmaya başladı. Bunların ne kadar samimi olduğu bellidir. Konu neydi, bakın şimdi nereye çekmeye başladılar. Her zaman aynı oyun. Değişen bir şey yok. Diyorum ya hep söylüyorum, bunlar akşam başka, sabah başka konuşurlar. Bunların halkoylamasında meydanlarda ne söyledikleri bellidir. Hemen onun çerçevesi içinde yapılacak olanı yaparız. Yeni bir anayasayla ilgili de herkes çalışmasını yapsın. 2011 seçimlerinden sonra da oturalım yeni anayasayı müzakere edelim. Yeni anayasayı hazırlayalım'' Erdoğan, ''Uzlaşma olmazsa AK Parti olarak başörtüsü sorununun çözülmesi için adım atacak mısınız?'' sorusuna da ''Anayasa değişikliğini yapabilecek bir sayı olmadıktan sonra böyle bir adımı atmanın anlamı var mı?'' yanıtını verdi.