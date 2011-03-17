-ERDOĞAN: CHP'NİN KURTULAMADIĞI ALIŞKANLIKLAR VAR ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı ile ilgili yapılan düzenlemenin tamamıyla yasalara ve Anayasa'ya uygun olduğunu belirterek, ''Fakat CHP'nin kurtulamadığı alışkanlıklar var. Bu yine bu alışkanlıkların bir tezahürüdür'' dedi. Başbakan Erdoğan, Rusya Federasyonu'ndan gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Rusya'daki görüşmeleriniz sırasında Samsun-Ceyhan boru hattı ile ilgili bazı pürüzlerin olduğu, özellikle de transit ülke ücretlendirilmesi ile ilgili bazı sıkıntıların ortaya çıktığı ve bu konuda Türkiye'nin önerdiği rakamı Rusya'nın yüksek bulduğu belirtiliyor. Bu yönde sıkıntı, kriz var mı? Varsa bu sıkıntı projenin tamamlanmasını etkiler mi'' sorusuna Erdoğan, ''Hiç duyulmamış şeyi şimdi sizden duyuyorum. Bizim bir defa transit ücretlerle ilgili herhangi bir şey aramızda söz konusu değil'' yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir defa buradaki atılan adım şu; bildiğiniz gibi bu işin ilk başlangıcı İtalyan ENI şirketi ile Türkiye'den Çalık şirketinin hükümetlerarası bir anlaşma ile Samsun-Ceyhan arasındaki bu yatırımı başlatmaları sürecidir. Daha sonra buna Rusya Federasyonu'nun da katılma durumu olmuştur. Rusya Federasyonu'nun katılmasıyla özellikle petrolün tedarik noktasında olan bir adımdır. Ve bununla ilgili görülen bazı petrol tedariklerindeki sıkıntıyı da tam aksine biz bu görüşmelerde giderdik diyebilirim. Böylece şu anda 3 şirket kendi arasında önce bir şirket oluşturacak ve bu şirketleri oluşturmalarından sonra da hükümetlerarası biz bunu yine bir güce kavuşturacağız ki, Samsun-Ceyhan hattı güçlü bir hat halinde bu hizmeti sürdürsün, diyoruz. Olayın aslı budur.'' -ÇILGIN PROJE Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Seçim beyannamenizde bir çılgın projeniz vardı. Medeniyetler şehri adında yeni bir kentin inşa edileceği ve 82. kentin oluşturulacağı belirtiliyor'' sözleri üzerine de ''Beni heyecanlandırıyorsunuz, demek ki süreç iyi işliyor. İnşallah adayların açıklanmasından sonra biz 12 yıllık bir süreci kapsayacak seçim beyannamesini açıklayacağız'' dedi. ''Ben o zaman bunu şimdi açıklarsam o günün hiçbir anlamı kalmaz'' diyen Erdoğan, şunları söyledi: ''O günü çok daha güçlü kılmak için, çok şeyleri inşallah o gün sizlere sunacağız, takdim edeceğiz. Bizim seçim beyannamemiz 4 yıllık olmayacak, 12 yıllık olacak. İnanıyorum ki o zengin içeriğini, bugüne kadar 8 yıl içerisinde yaptıklarımız, geleceğe yönelik yapacaklarımızla birlikte, inanıyorum ki sizlerin de şahsında milletimin de çok çok olumlu teveccühüne mazhar olacaktır.'' -YÜKSEK YARGI DÜZENLEMESİ Bir gazetecinin, CHP'nin, Yargıtay ile Danıştayda daire ve üye sayısını artıran ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun''un bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurusuyla ilgili sorusu üzerine de şöyle konuştu: ''Bugün Cemil Bey, bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmış. Şunu bir defa tekrar vurgulamam gerekir; biz yasalara uygun olarak her türlü adımı atıyoruz. Yüksek yargı ile ilgili yapmış olduğumuz düzenleme de tamamıyla yasalara uygundur ve bu yasalara uygun olmanın yanında tabii Anayasa'ya da uygundur. Fakat CHP'nin kurtulamadığı alışkanlıklar var. Bu yine bu alışkanlıkların bir tezahürüdür. Bu ara herhalde ara vermek durumunda kalmıştı, bu yeniden şu anda doğmuştur. Yapılan iş budur. Ben buradan temenni ediyorum ki, attığımız adımlar istikametinde bir netice alacağız. Çünkü Türkiye'nin en önemli sıkıntısını biz halka götürdük. Halkımız bu konuda bir yetki verdi. Bu anayasal değişikliğe yönelik olarak biz de uyum yasalarıyla bu adımı attık, böylece süreç başlamış oldu.''