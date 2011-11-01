-Erdoğan: CHP'nin gensorularından bıktık ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz artık CHP'nin bu gensorularından bıktık. Gensoru çok sulandı. Çok sulandığı için de cevaplandırmaya dahi değer vermiyorum ama Alman vakıflarının CHP Genel Başkanlığına veya Genel Başkanına kalmış olması da manidardır ve Alman vakıfları CHP Genel Başkanı gibi bir avukat kendilerine bulmuş durumdalar'' dedi. Erdoğan, Almanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, Alman vakıflarıyla ilgili daha önce bazı açıklamaları olduğunu hatırlatıp, bu konunun Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşme sırasında gündeme getirip getirmeyeceğini ve CHP'nin bugün bu açıklamalarla ilgili gensoru önergesi verdiğini hatırlatarak nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, Erdoğan şunları söyledi: ''Almanya seyahatimde bu tabii ki gündeme gelecektir. Benim sözüm biliyorsunuz sadece Alman vakıflarıyla ilgili olmamıştır. Alman vakıflarının yanında da aynı zamanda kredi kuruluşlarıyla Alman Kalkınma Bankası gibi, bunlar da benim ifademin içinde yer almıştır ve bunların nereye gittiği, kimler aracılığıyla gittiği, bunların hepsi gündeme gelmiştir. Almanya'da gündeme geldiğinde zaten bunları konuşacağız, orada da gerekli değerlendirmelerimizi yaparız.'' -Bedelli askerlik- Başbakan Erdoğan, ''hükümet ve Genelkurmayın bedelli askerlik konusunda anlaşmaya vardığı, elde edilecek gelirin şehit yakınlarına ve gazilere verileceği'' yönünde haberlerin hatırlatılması ve bu konuda yapılan bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine şu yanıtı verdi: ''Yeni bir çalışma değil eski bir çalışma ama süreç itibarıyla 'şu gün olacak' diye bir şey yok. Bizim de tabii gönlümüzde yer alan bir an önce neticelendirip, tüm çerçevesini, içeriğini açıklamak suretiyle bu adımı atmaktır. Tahmini çerçevesi ne olacak, içeriği ne olacak bunun üzerindeki çalışmalarımızı Milli Savunma Bakanlığı vasıtasıyla yapmak suretiyle belli bir noktaya getirdikten sonra zaten açıklarız ama şu anda 'içeriğinde şu var, tarih şudur' dememiz yanlış olur. Netice alacağımızı umuyorum.'' -Almanya'da 70 bini aşkın Türk şirketi var Bugün Almanya'da yıllık ciroları 35 milyar Avro'ya ulaşan 70 bini aşkın Türk şirketinin bulunduğunu belirten Erdoğa, ''Bunlardaki istihdam 370 bine neredeyse ulaşmış durumda. Türk toplumunun Almanya'da yaşamın her alanında yapmakta olduğu önemli katkılardan dolayı şüphesiz ki biz de mutluluk duyuyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in davetine icabetle ''Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün 50. yılı'' münasebetiyle Berlin'de düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere Almanya'ya gittiğini söyledi. Almanya'yı Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olarak nitelendiren Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen sene 29 milyar avroya ulaştığını söyledi. Almanya ziyaretinin ardından Türkiye'nin üyesi olduğu G-20'nin 3-4 Kasım'da yapılacak Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Fransa'nın Cannes şehrine gideceğini anlatan Erdoğan, ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de kendisine eşlik edeceğini anlattı.