-ERDOĞAN: CHP'NİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞMİYOR İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP yine CHP'dir. 40 yıl önceki zihniyet neyse, bugünkü zihniyet de aynen odur. Fabrika ayarları değişmiyor. Bunlar, millete ait hiçbir değere, hiçbir inanca, hiçbir kutsala bugüne kadar saygı göstermediler; bundan sonra da saygı göstermeyeceklerini alenen ifşa ediyorlar" dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, CHP milletvekili adayı Binnaz Toprak'ın bir televizyon programında ''Önünden her gün binlerce insanın geçtiği mezarlığın kapısında (Ruhuna El Fatiha) yazardı. Şimdi ise (Her canlı bir gün ölümü tadacaktır) yazıyor. Bu çok sinir bozucu bir şey'' dediğini belirterek, şunları söyledi: ''Herhalde bunu Kadir Topbaş'ın bir sözü sanıyor. Profesör olmak her şeyi çözmüyor. Sen çıkıp, (Bu ülkede ezan CHP sayesinde okunuyor) diyeceksin ama senin adayın çıkıp, Allah'ın ayetine, ilahi mesaja (sinir bozucu) diyecek. Kusura bakma, bunu millete yutturamazsın. Millet de yutmuyor zaten. (Bu ülkede ezan CHP sayesinde okunuyor) diyenler, 1941 yılında, ezanı (Tanrı uludur) şeklinde okumayanların üç aya kadar hapsedilmeleri ve para cezasına çarptırılmalarına dair kanun çıkardılar. İstedikleri kadar makyaj yapsınlar, CHP yine CHP'dir. 40 yıl önceki zihniyet neyse, bugünkü zihniyet de aynen odur. Fabrika ayarları değişmiyor. Bunlar, millete ait hiçbir değere, hiçbir inanca, hiçbir kutsala bugüne kadar saygı göstermediler; bundan sonra da saygı göstermeyeceklerini alenen ifşa ediyorlar. Bu millet, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, siyasi anlamda, en önemlisi de inançlar noktasında en büyük zulmü, en büyük mezalimi CHP'nin tek başına iktidar olduğu dönemlerde yaşamıştır. Maşeri vicdanın hafızasının bunu unutması da mümkün değildir.'' -''HELAL PARA''- Erdoğan, TUSKON ve diğer sivil toplum örgütlerinin, CHP'nin, MHP'nin, ''onların sırtını dayadığı çetelerin baskısına, zulmüne karşı'', Anadolu'nun isyanı, başkaldırışı olarak ortaya çıktığını, bugün Anadolu'dan, Trakya'dan yükselen sesin, aslında Türkiye'de statükoya, ayrımcılığa karşı, milli ve manevi değerlerin hor görülmesine karşı yükselen bir ses olduğunu anlattı. Tüm teşvik, kredi, bütün kayırmaların sadece belli bölgelerde toplandığı, belli kesimlere ''peşkeş'' çekildiği bir döneme karşılık olarak, Anadolu ve Trakya'nın gücünü, sermayesini, birikimini birleştirerek ''ben de varım'' diyerek sahnede yerini aldığını ifade eden Erdoğan, bugün TUSKON'un Muş'u, Gaziantep'i, Kayseri'yi, Konya'yı, Çorum'u, Aydın'ı temsil ettiğini; Denizli, Antalya, Uşak, Mersin, Trabzon ve Bolu'nun bugün artık ürettiğini, ihracat yaptığını ve daha fazla istihdam sağladığını aktardı. ''Sizler, sırtınızı devlete dayamadan bugünlere ulaştınız. Sizler, usulsüz kredilerle, usulsüz teşviklerle, kayırmalarla, iltimasla değil, kendi yağınızda kavrularak, kendi imkanlarınızı kullanarak, yani helal parayla bugünlere geldiniz. Sizler, arkanıza çeteleri alarak değil, mafyayı alarak değil, hukuk dışı örgütlenmeleri alarak değil, arkanıza milleti alarak bu büyüklüğe ulaştınız'' diyen Erdoğan, hükümet olarak görevlerinin ülke yatırımcısı, üreticisi, girişimcisine en uygun zemini hazırlamak, eşit fırsatlara ulaşabilmesini sağlayabilmek olduğunu vurguladı. Makro büyüklüklere değinen Başbakan Erdoğan, enflasyon ve borçlanma faizinde katedilen mesafeye dikkati çekerek, ''Enflasyonla faizi aynı noktaya çekmeliyiz. Reel faizi adeta sıfırlamalıyız. Hedefimiz bu olmalı'' dedi. Şu anda ABD ve Japonya'da reel faizin 0,25'lerde olduğunu ve Türkiye'nin de buralara gelmesi gerektiğini, maliyetler ne kadar inerse Türkiye'nin rekabet şansının o kadar artacağını, bu adımları atacaklarını dile getiren Erdoğan, paradan para kazanma değil, üretim ve yatırımdan güç kazanan anlayışı Türkiye'nin tüm ekonomik yaşamında gerçekleştirmek durumunda olduklarını bildirdi. Erdoğan, ''Çetelerle mücadele ettik, aynı şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında olduk, hukuksuzluğa karşı çıkmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye'yi bugüne kadar kardeşlikle büyüttük, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Biz yolları açacağız, işadamlarımız o yollardan yürüyüp gidecekler. Biz vizeleri kaldıracağız, işadamlarımız rahatça seyahat edecekler. Biz istikrarı, güven ortamını muhafaza edeceğiz, Türkiye emin adımlarla geleceğe ilerleyecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Morallerimizi her daim yüksek tutacağız. Kötümserlerin, karamsarların, öldük, bittik, tükendik şarkısı söyleyenlerin kampanyalarına aldanmayacak, yıldızları hedefleyecek ve yıldızlara inşallah ulaşacağız'' diye konuştu.