'Erdoğan, CHP'nin başına geçerse...'

Ali Saydam

(Akşam - 25 Mart 2012)

Erdoğan CHP'nin başına geçse...

Şaka mı gerçek mi bilemem. Cuma günü bir toplantıda anlattılar. Arkadaşların yalancısıyım. Sürekli araştırmalar yaptıran Başbakan Tayyip Erdoğan bir tane de fantastik soru sordurmuş anketlerde: 'Tayyip Erdoğan CHP'nin başına geçse, CHP'nin oyları ne olur?' Tabii soruyu böyle sormamışlar. Usulü gereği sorulmuş birkaç sorudan buraya varılmış...

Netice çarpıcı: CHP'nin oyları %45'e geliyormuş...

Cuma akşamı A Haber ekranlarında romancı Buket Uzuner CHP mahallesi için 'Seçmen de seçilen de ergen psikolojisi içinde' demiş. Tuna Kiremitçi de aynı gün köşesinde kemik seçmene değdirdiği çuvaldızıyla, 'CHP'de başörtülü bir tekstil işçisi görmektense sonsuza kadar muhalefette kalmayı tercih edecek ne çok seçmen vardır, şaşarsınız' diye yazmış. Bir 'iyi niyetli' geniş taban var CHP'de, bir de bu tanımlara uyan 'kaşar seçmen' takımı...

Kılıçdaroğlu Sosyalist Enternasyonal toplantısında konuşmuş. Bir onun konuşmasını geçirdim aklımdan, bir de yukarıda tarif edilen seçmen davranışını... Nasıl sosyal demokrat olacaksa, türbanlı işçiye bile tahammül edemeyen kıl kaknem türden bakış açısına sahip kaşarlanmış seçmenle Genel Başkan'ın 'işi çok zor' diye düşündüm.

'Ergen psikolojisi'yle yere burnu düşse eğilip almaya tenezzül etmeyen, boş oldukları için dik duran başaklar misali sopa yutmuşçasına inatçı ruh haliyle kendileri gibi düşünmeyen herkese 'satılmış' gözüyle bakan pek çok tanıdığınız yok mu, bu kaşarlardan? Benim var.

Fikirlere fikirle karşılık vermek yerine yarı prenses, yarı şehzade halleriyle sadece sorgulamayla yetinmeyi tercih ederler. Sanırsınız ki bu sorgulamadan yola çıkıp bir değerlendirme yapacaklar ve ileri sürdükleri görüşlerle sizi de bir düşüncedir alacak... Nerde?..

Tıpkı suratlarındaki akneli sivilceden başka bir şey düşünme zahmetine katlanmayan sıradan bir ergen tutumuyla, bu hayatın ne kadar sıkıcı olduğunu kanıtlamak için 'sadece sorgulama' yönteminden bir adım öteye geçmezler.

Asansörde bile olsa birlikte aynı havayı soluyoruz.

Tuna Kiremitçi'nin 'Kimse Kusura Bakmasın' diyen yazısının ilk cümlesi nasıl da on ikiden vuran bir tespit:

'Acı gerçek şu ki, muhalefetin sorunu CHP değil. Asıl sorun CHP seçmeni.'

Kastettiği 'kaşar seçmen' aslında. Tayyip Erdoğan başa gelirse ona da oy atacak olan yaygın taban değil. Ya işte böyle: Bir yanda 'fikirsiz' sahne alınmaması gereken Sosyalist Enternasyonal; diğer yanda kemikleşmiş 'eski kaşar'lar... Hadi anlatın bakalım, Sosyalist Enternasyonal'deki delegelere türbanlı işçiyi kendinden saymayan tohuma kaçmış seçmeninizi...

Tek çıkış yolu var CHP için. Alttan gelen, komplekssiz, iyi niyetli, ihtirasları fikirlerinin önüne geçmeyen, genç, dinamik, 'büyük fikir - büyük lider' yolunu açabilecek kadrolara partiyi teslim etmek, onlara güvenmek... Bu konuda bir ümidiniz var mı? Yoksa umutlarını Tayyip Bey'in rahatsızlığına bağlamış olanlardan mısınız? Boşuna heveslenmeyin. Türk milleti o seçenekte de hiçbir zaman mevcut CHP'ye şans vermez...