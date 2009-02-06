Erdoğan, CHP'nin açılımını eleştirdi

CHP'nin çarşaf ve Kuran kursu açılımını gündemine alan Başbakan Erdoğan, CHP içindeki farklı seslere vurgu yaparak, "Senin liderin niye çıkıp gericilere rozet takıyor?" dedi. Erdoğan, Kuran kursu açılımını da, "Hani dini siyasete alet etmeyecektiniz?" diye eleştirdi.





Ankara'da partisinin 49. genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinde ana muhalefet vardı. "Değişime alışamayanlar, anlayamayanlar var" diyen Başbakan Erdoğan, Türkiye artık yönetimi, ekonomisi, diplomasisi ile yakın geleceğin en güçlü ülkesi haline nasıl geldi, diye bu soruları kendi kendine soruyorlar ama meydana gelince soramıyorlar. Sıkıntıları bu... Ama halkım bunu görüyor" dedi.



'İyice çarşaflamaya başladılar'



Başbakan Erdoğan, "Bakıyorsunuz bazı liderler, değişik yerlerde, değişik şekillerde rozetler takıyor. Ama düne kadar hakaret ediyorlardı. İyice çarşaflamaya başladılar. Böyle bir durumun içine girdiler. İnsan samimi olayınca çarşaflıyor. Millet de bunları hakikaten çarşafa doluyor. Bakıyorsunuz daha başka şeyler yapıyorlar. Biri çıkıp, 'açılım yapmayacağız da ne olacak diyor' öbürü 'bu gericiliktir' diyor. Peki senin liderin niye çıkıp gericilere rozet takıyor? dedi.



‘Biz bu işi çoktan geçtik beyler’



"Şimdi de mahalle evleri diyorlar" diyen Başbakan, "Biz bu işi çoktan geçtik beyler. Bizim belediyelerimize gidip 'semt konakları' dersi alırsanız, bunun ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Biz semt konaklarını kurduk, oralarda bu dersleri veriyor zaten. Orada bu dersler veriliyor ama sizin verdiğiniz tarzda değil. Çünkü biz bu ülkede merkezi yönetim neleri yapar, yerel yönetim neleri yapar, bunu da hukuk içinde çok iyi bilen bir iktidarız" diye konuştu.



‘Hani dini siyasete alet etmeyecektiniz? Ne oldu?’



CHP'li Sefa Sirmen'in "her mahalleye Kuran kursu" söylemini de eleştiren Erdoğan, "Hani dini siyasete alet etmeyecektiniz? Ne oldu? Bu işi 15 yaşa çıkaranlar siz değil misiniz? Nereden çıktı bu şimdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sizin odalarınıza ihtiyacı yok. Yeteri kadar Kuran kursları var" dedi.



‘Bizden öğrenecekleri çok şey var’



Seçime kadar 50 ili ziyaret etmeyi planladığını ifade eden Erdoğan, "Bunların kitabında Beldes, Köydes var mıydı? Bunları bizden öğrendiler. Daha da öğrenecekleri çok şey var. Sorun, adres bilmezler. Türkiye bu felaket tellallarının çizdiği dar sınırlara sığmayacak bir gelişme içinde" dedi.



‘Biz bu bulaşık işlerde yokuz’



Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başbakan, Ekrem Tosun'u tanıyor mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Siyaseti polemikle, iftira ile yürütmeye çalışanlara hizmetle, yatırımla cevap veriyoruz. Çünkü yalan, iftira ile bu süreci sürdürmek isteyenler var. İşte bir tane de İstanbul'a göndermişler. Bugün filanca başbakanın nesidir diye soruyor. Ben bilmiyorum. Söyle bakayım da ben de tanıyayım. Böyle bir şey olur mu? Ben ne bileyim, tanımıyorum, etmiyorum. Bunların akıl hocaları nereden ithaldir bilemiyorum. Senin projen var mı söyle? Bu adamın benimle alakası varsa söyle... Biz bu bulaşık işlerde yokuz. Siz bu bulaşık işlerdesiniz. Siz benim muhatabım değilsiniz ama bu iftiralara dayanamıyorum. İstanbul'da bir inşaat ile açıklıyor. Ya bu inşaat sizin döneminizde onaylandı. Rant ise bu sizin mesleğinizdir.”





Erdoğan, seçim sloganı için de, "Yarın açıklayacağız ama yeri gelmişken söyleyim: 'İşte hizmet işte millet' diyorsak benim milletim bize oyunu verecektir" dedi.

