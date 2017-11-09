Erdoğan: CHP'li belediye eşcinsel kotası getirmiş, Allah şaşırtmasın ya, şu hale bak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 41. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "CHP'li ilçe belediyesi mahalle komiteleri için yapılacak seçimde 5'te 1oranda eşcinsel kotası koyabiliyor" dedi. "Allah şaşırtmasın, şu hale bak ya" ifadesini kullanan Erdoğan CHP için "Böyle nereye savrulacağı belli olmuyor" dedi.

Erdoğan, Ankara'da 6 kişinin saldırısına uğrayan gazi Muzaffer Oktay'a saldırı yapanlara ilişkin olarak, "Şehir magandaları, teröristler" ifadesini kullandı.

"Her fırsatta FETÖ'nün karanlık ve kalleş yüzünü anlattım" diyen Cumhurbaşkanı, FETÖ'nün devlet içine yerleşen karanlık bir örgüt olduğunu söyledi.

Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin olarak tepki gösteren Mimar ve Mühendisler Odası'na Erdoğan, "Mimarlar Odası mı var, öyle bir şey var. O da karşı çıkmış. Ya ne yaparsan yap, durduramazsın" dedi.

Erdoğan 41. Muhtarlar Buluşması'nda şöyle konuştu:

Yeni yönetim sistemimizde muhtarlarımızın yine çok önemli görev üstleneceklerine inanıyorum. Eksik olan kaldırım taşının takibinden, susuluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine, yüreği yanan ananın, babanın tesellisine kadar hayatın her alanında muhtarlarımızı görmemiz lazımdır.

Mahalle kavramını yeniden tarif etmemiz gerekiyor. Mahallenin tespiti için bir alt vfe üst nüfus sınırı belirlememiz gerekiyor. Bizim nüfus itibarıyla sınırı yükseltip muhtarların hem gücünü hem hizmette kaliteyi artırmamız lazım.

Bugün de vatanımızın birliğini, milletimizin beraberliğini korumak için hep birlikte çalışıyor, mücadele veriyoruz. Bugün aramızda Ardahan'dan Uşak'a, Sinop'tan Osmaniye'ye kadar muhtarlarımız var.

Verdiğimiz mücadelede karşımıza kimin çıkacağını bilmez olduk. Yeri geldi darbeci, cuntacı, yeri geldi vesayet, yeri geldi silahlı terörist, yeri geldi ekonomik tetikçiler. Amaç bu ülkeye ve bu millete diz çöktürtmekti. Hırsız içeriden olunca, kapı kilit tutmaz. Bu alçak işgal girişiminde kullanılan kuklalar maalesef içeriden. Devletin namuslarını emanet ettiği silahlarını millete çeviren bu hainler Türkiye'yi teslim alacaklarını sandılar. Yıllardır ülkemize yönelik adı konmamış işgal teşebbüslerini terörle mücadele adı altında takip eden milletimiz için bu ihanet bardağı taşıran son damla oldu. Ben bu milletle iftihar ediyorum. Bir evladı olmakla gurur duyuyorum.

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda gördüğümüz ruhun o gece tüm Türkiye'yi sardığına şahit olduk. Vatandaşlarımızın kahramanlığını anlatmaya kelimeler kifayet etmez.

15 Temmuz gecesi tüm Türkiye kendilerine dökülün caddeler dediğimiz zaman hiç tereddüt etmedi. Genci yaşlısı hep beraber meydanlara döküldüler. Onlarla meydanlarda buluştuk. F-16'lar yukarıdan bomba yağdırıyordu. Tanklar benim halkımın üzerine geliyordu ama halkım bunların hiçbirinden yılmadı, kaçmadı. 250 şehidimiz oldu, 2193 gazimiz oldu ama onlar geri adım atmadılar. Üzerine üzerine gittiler. Onlar biliyorlardı ki, "Biz şehadete gidiyoruz". Ne mutlu bu millete. Ertesi gün akşam olmadan bu ihanet girişimi bastırıldı.

FETÖ denilen alçağın arkasından giden kulları neredeler. Bir kısmı cezaevinde bir kısmı yurt dışına kaçtı ama Pensilvanya'daki oradan ayrılamıyor. Amerika'ya sığındı. 400 dönümlük arazide adeta köleleri ile beraber yaşıyor. Er veya geç, hak yerini bulacaktır. Çok mazlumun ahını aldın. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu çıkacak. Seninle beraber olanlar da bu zulmün hesabını verecekler. Bunların da izini inine kadar sürmeye devam edeceğiz. Ülkemize diz çöktürmek için başlatılan bir saldırı ülkemizi şaha kaldıran bir direnişe vesile oldu. Böyle bir milletin evladı olmak bir ihtifar meselesidir. 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden şehilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"Şehir magandaları ve teröristler"

Ankara'da gazilerimize yapılan saldırı ile ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkesinin ve milletinin özgürlüğü için gözünü kırpmadan ölümün üzerine giden bu insanları başımızın üzerinde taşısak yeridir. Gazisine saldıran bu şehir magandaları, bu teröristler bu zihniyetin bu ülkede nasıl barınabildiğini, ellerimizi başımızın arasına alıp düşünmemiz sorgulamamız lazım. Demek ki bir yerlerde eksiğimiz, hatta yanlışımız var. Ankara'daki olayın failleri hakkında gereken işlemler yapılacak, hakettikleri cezayı da en ideal şekilde alacaklardır. Biz çocuklarımıza bu bilinci aşılamazsak benzer ayıpların önüne geçemeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bir daha benzer hadiselerin tekerrür etmemesi için elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum.

"Onun kimin sarf malzemesi olduğunu ben açıklamayacağım"

Teröristler raf ömürlerini tamamlayınca hemen çöpe atılırlar. FETÖ'nün durumu da aynıdır. Onun da kimin sarf malzemesi olduğunu ben açıklamayacağım. Benim milletim onların kimin sarf malzemesi olduğunu bilirler. Darbe girişiminden çok önce bu yapı için tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet teşhisinde bulunmuştuk. Meydanlarda hep söyledim, çocuklarınızı bunların okullarından alın. Bankalarında paralarınız varsa alın. Sanki biz bunları dememişiz gibi arabasını satıp bankaya yatıran, evini satıp o bankaya yatıranlar var. Bunca zaman bunları söyledik. Bilsen ne olur bilmesen ne olur artık.

Çağrımıza uyarak örgütle iltisakını kesenler hayatlarını sıkıntısız sürdürüyor. FETÖ ile hareket edenler bunun hesabını vermek durumundadır. Bazıları ısrarla bunu bizim şahsi hesaplaşmamız gibi gösteriyor. 15 Temmuz başarılı olsaydı ve Türkiye FETÖ'nün eline geçseydi halimiz nice olurdu?

"Sevincinden çığlık çığlığa birbirlerini arayanları biz biliyoruz"

O gece (15 Temmuz) sevincinden çığlık çığlığa birbirlerini arayanları biz biliyoruz ama biz bunları şimdilik televizyonlarda paylaşmıyoruz ama uluslararası toplantılarda biz bunları birileri ile özel paylaşıyoruz. Kimse kimseyi aldatmasın. Biz kimin ne olduğun gayet iyi biliriz .Türkiye'de de bundan sonra çeşitli ülkelerin bazı insanlarının burada rahatlıkla cirit atmasına fırsat vermeyeceğiz. Ne gerekiyorsa onu da yapacağız. Gerçekler bu kadar açıkken biz nasıl ülkemizin bekasını tehdit eden saldırılara karşı sessiz kalabilirdik.

Özgürlüğünü kaybedip de izzetini, onurunu muhafaza etmiş hangi millet var. Bizim milletimize sözümüz var ya. Gerekirse baş vereceğiz ama asla baş eğmeyeceğiz.

"MHP'nin hayati konularda yanımızda yer almasını takdirle ve memnuniyetle karşılıyorum"

MHP'nin hayati konularda yanımızda yer almasını takdir ve memnuniyetle karşılıyorum. Ana muhalefet partisinin FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında da üzüntülerimi ifade etmek isterim. Ben bu zihniyeti halkıma özellikle havale ediyorum. Bu ülkede bir diktatör olsaydı sen ne Tekirdağ'da öyle konuşabilirdin, adamı alıp götürürlerdi. Ne senin genel başkanın ne sen öyle konuşabilirdin. Faşist bir sistemin içinde bunlar yok. 2019'da mart ve kasım seçimlerinde halkım bunlara gereken dersi gerektiği şekilde verecektir. FETÖ yapılanması konusunda ağızlarına geleni söyleyenler bugün FETÖ'nün en büyük yol arkadaşı kesildi. Onlar 17-25 Aralık'a kadar FETÖ'yü dini yapı sanıyorlar karşı çıkıyorlar, gördüler ki FETÖ'nün dinle, ezanla, bayrakla ilişkisi yok, o zaman 180 derece çark ettiler. Hemen gidip gazetesine, televizyonuna sahip çıktılar. 15 Temmuz'dan beri FETÖ'nün kendini ibra etmek için hangi argüman hangi söz, iftira, senaryo varsa onu anlatıyorlar. En son 15 Temmuz'a kontrollü darbe, tiyatro diyecek kadar alçaldılar. Madem kontrollü darbeydi niye o zaman Yeşilköy'de oturuverdin? Tankın oradan gitmesini niye bekledin? Belediye başkanının kahvesini niye yudumladın? Kontrollü darbe varsa onun artistlerinden biri sensin. Darbe olduğu zaman tankın üzerine ilk sen çıkardın hani? Sana kaçmak yakışır, sen çıkamazsın. Kürekçibaşı olmak başka şey, yürek sahibi olmak başka şey.

7 Ağustos'a önce gelmeyeceğini bildirdi sonra baskı yapınca Yenikapı Meydanı'na geldi. Yenikapı'dan sonra o gün bir başka konuştu ardından hemen çarkçı ya yine çark etti.

Milletimizin değerleri ile bağları öylesine kopmuştu ki, CHP'li ilçe belediyesi mahalle komiteleri için yapılacak seçimde 5'te 1 oranda eşcinsel kotası koyabiliyor. Allah şaşırtmasın, şu hale bak ya. Böyle nereye savrulacağı belli olmuyor.

Berlin'in caddelerinde dolaşıyorlar, Paris'te Brüksel'de oralarda dolaşıyorlar. Devletin binalarına bölücü örgütün başının posterlerini asıyorlar. Bunlar birbirleri ile danışıklı dövüş içindeler. Hepsi hikaye. Biz bunların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gerektiğini de gerektiği gibi yapacağız.

Kimin hangi devletten yana olduğu belli. Neredesiniz? Bu devletten nasibini alamayanlar da orada.

Muhtarlarımızdan ve tüm milletimizden gelecek çeyrek, yarım asrı etkileyecek olduğu bilinciyle ben tercihlerinizi yapmanızı özellikle istirham ediyorum. 15 senedir bizim neler yaptığımızı ülkemizde biliyorsunuz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda, dış politikada neler yaptık, bunların hepsini biliyorsunuz. Daha neler yapacağız.

Yeni AKM

Taksim'e AKM'yi eskisi zaten harabeydi, onu yıkıyoruz onun yerine modern bir kültür merkezi yapıyoruz. Biz tane mimar mühendisler odası mı var, öyle bir şeyler var. Onlar karşı çıkmış. Ya ne yaparsan ya, ne yaparsan yap durduramazsın. Siz buraya da karşı çıktınız. Yaptık mı? Yaptık.

Geçen hafta 94. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Burası bile almadı.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni yapıyoruz, orası da fazla sürmeyecek. 24 saat gencimize, halkımıza açık bir kütüphane yapıyoruz. Böyle bir kütüphane yok. Bunlar basit şeyler. Dünyada 150 milyon cilt kitap olan kütüphane var. Bunları da aşacağız.