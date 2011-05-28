-ERDOĞAN: CHP DEVRİMİN KUYRUĞUNDA BUGÜNLERE GELDİ MUĞLA (A.A) - 27.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''CHP zaten devrimin ve devrimcilerin kuyruğunda bugünlere gelmiştir. Demokrasi CHP için hiçbir zaman sağlıklı yol olmamıştır'' dedi. Başbakan Erdoğan, Muğla'daki Kışla Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Meydanı dolduran kalabalığın, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganlarıyla karşılanan Erdoğan, vatandaşlara, ''Biz de sizlerle gurur duyuyoruz'' diye cevap verdi. Miting meydanında asılı bir pankarta dikkati çeken Erdoğan, pankart üzerinde yazılı, ''Hadi gari yetti gari 40 yıldır Muğla'nın nefesi bitti gari'' sözlerini okuduktan sonra, Muğla'nın sıkıntılarını anladığını söyledi. Bugünün, 27 Mayıs ihtilalinin yıldönümü olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Seneyi devriyesinde Aydınlı, Egeli bu toprakların evladı Adnan Menderes'i bir kez daha rahmetle, minnetle yad ettik. Muğlalı İbrahim Şahidi Dede hazretlerinin çok anlamlı iki mısrası var. Diyor ki, 'Allah'ın aşk ateşinde yanagelmişlerdeniz, bu uğurda can ve baş vermeye meydana gelmişlerdeniz.' Rahmetli Menderes, rahmetli Zorlu, rahmetli Polatkan işte siyaset meydanında, hizmet meydanında, memleket meydanında canlarını, başlarını verdiler. Allah onlardan razı olsun, mekanları da cennet olsun. Fakat sevgili Muğlalılar, bu 27 Mayısı CHP zihniyeti bayram ilan etmiştir. Düşünebiliyor musunuz, bir devrim ve o devrimin yapıldığı gün CHP tarafından bayram ilan ediliyor. CHP zihniyeti düşünün bu ülkede valileri il başkanından belirlemiştir. CHP'nin il başkanı, o ilin valisi olmuştur. Bu nasıl demokrasi? Bunlar tamamiyle tek partili dönemin despot, otoriter anlayışın, CHP zihniyetinin geçmişten bugüne devşirilme şeklidir.'' -MUĞLA'YA BÜYÜKŞEHİR MÜJDESİ- Aydın'daki mitingde, vatandaşlara Aydın'ı büyükşehir yapacakları müjdesini verdiklerini anlatan Erdoğan, seçimlerden sonra Muğla'nın da büyükşehirler statüsüne alınacağını bildirdi. Nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir yapıldığını belirten Erdoğan, 11 ilin buna uygun olduğunu söyledi. 750 bin sınırının kendilerinden önceki iktidarlarda belirlendiğine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Fakat şimdi biz bunu biraz daha güçlendirdik. O da İstanbul ve Kocaeli türü, yani il sınırlarını büyükşehirin sınırı içine almak suretiyle arzumuz bir plan bütünlüğünü meydana getirelim. Yani ilin tamamında bir büyükşehir hizmeti olsun. 100 binlik, 50 binlik, 25 binlik imar planları, 5 binlik nazım imar planları büyükşehir tarafından yapılsın, uygulama planı ilçe belediyeleri tarafından yapılsın ve artık belde belediyeleri gibi bir şey kalmasın. Bunları kaldırıyoruz. Bununla artık ne olmayacak? Artık kaçak göçek olmayacak.'' Erdoğan, Muğla'nın turizmin en önemli illerinden biri olduğunu, bu planla Muğla'nın çok daha güzel bir yer olacağını, altyapısının da daha sağlam olacağını bildirdi. Meydandaki vatandaşlara, ''Allah aşkına şu Muğla'da kaç yıldır CHP belediyesi var'' diye soran Erdoğan, ''Neredeyse 40 yılı buldu mu? Ardı ardına bu var değil mi? Peki Allah aşkına şu Muğla'nın hala kanalizasyonları yapılabildi mi? Böyle bir turizm kentine, kanalizasyonu olmayan bir kent böyle bir sıfat yakışır mı? Peki nasıl oluyor da hala CHP burada seçim kazanıyor ben anlamıyorum'' dedi. Muğla'da yerel yönetimin en son İller Bankası'nın referansıyla Dünya Bankası'ndan kredi aldığını belirten Erdoğan, ''Güya şimdi yapılıyor. Üç buçuk yıldır hala yapılıyor. Ben aynı zamanda bir belediyeci olarak konuşuyorum. İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını da yaptım ama hamdolsun İstanbul'da altyapı sorunu diye bir sorun biz bırakmadık. Sıkıntı orada. Şimdi bu büyükşehir kararıyla yeni bir döneme de girilecek ama ben diyorum ki, önce gelin 12 Haziran'da farklı bir karar verin'' diye konuştu. AK Parti siyasetinde ayrımcılık olmadığını ve olmayacağını belirten Başbakan Erdoğan, ''Seçimlerin ardından haritayı renklere boyayanlardan değiliz biz'' dedi. Erdoğan, şunları söyledi: ''Biz hizmet üretirken, şehirlere hizmet götürürken önüne renkli harita alanlardan oy alanlarına bakanlardan asla olmadık. 81 vilayetin tamamında eserlerimiz var, hizmetlerimiz var. Hiçbir ayrım yapmadan, (bu şehir bize oy verdi, burası bize oy vermedi) demedik. Bunları çağ dışı politikalar olarak kabul ettik.''