-ERDOĞAN: ''CHP'DE MATEMATİK SORUNU VAR'' ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Aslında CHP'de bir kaynak sorunundan ziyade, ciddi bir küçükler için aritmetik, büyükler için matematik sorunu var, ciddi bir dört işlem sorunu var'' dedi. Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 8 yıl boyunca, iktidarda 'Söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir, egemenlik milletindir' dediklerini ifade ederek, şunları söyledi: ''Sandık milletin önüne gelir, tüm vicdanı ile orada ne söyleyeceğini söyler. Bugün de demokrasi diyoruz, kardeşlik diyoruz, yeniden büyük Türkiye diyoruz. Allah izin verirse, nefesimiz yettikçe demokrasi demeye, kardeşlik demeye, yeniden büyük Türkiye demeye devam edeceğiz. Anamuhalefet partisi CHP, yaklaşan seçimlerle birlikte popülist vaatlerine hız verdi. Normal şartlarda anamuhalefet partisinin bu kadar uçuk vaatler savurduğu bir ülkede anında faizler fırlar. Bizim ekonomide öğrendiğimiz budur. Bizim anamuhalefet partisi, ne ulusal, ne de uluslararası piyasalarda neyse ki Allah'tan ciddiye alınmıyor. Yoksa durum çok kötü olacak.'' -''ZATEN HEP BATIKTIN, GENE BATIKSIN''- ''Ben CHP Genel Başkanı'na kaynak ne diye sormuyorum. Muhatabım da değil'' diyen Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Artık CHP'nin kaynağının ne olduğunu herkes biliyor. Aslında CHP'de bir kaynak sorunundan ziyade, ciddi bir küçükler için aritmetik, büyükler için matematik sorunu var. Ciddi bir dört işlem sorunu var. CHP Genel Başkanı önceki gün İstanbul'da çok önemli bir proje diyerek aile sigortası projesini açıklıyor. Yahu sen SSK Genel Müdürü iken SSK'yi batıran kişisin. Devraldığında SSK zararda değildi. Artı veriyordu. Devraldığından itibaren hep zarar, zarar... Hep artarak açık verdin. Yahu sen busun. O zaman da zaten hep batıktın, gene batıksın.'' -''BU SADECE UMUT TACİRLİĞİ DEĞİLDİR...''- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'de 12 milyon 715 bin yoksul bulunduğunu açıkladığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Herhalde bu kayıt altıdır, kayıt dışını unutmuş. O da var. 'Yoksul ailelere en az 600 lira, en fazla bin 250 lira maaş bağlayacağız' diyor. Onu da neye göre diyor bilemiyorum. Bunun da bütçeye yükü 7 milyar Türk Lirası. Bunu anlatırken, 'Hesabımızı, kitabımızı yaptık' diyor. Bu ifadeler CHP'nin resmi web sitesinde bulunan ifadeler. Eğer 12 milyon 715 bin yoksul varsa, bunlara ayda 600 lira verseniz maliyet yıllık 24 milyar TL. Söyledikleri rakamın üç katından fazla çıkıyor. Ortalama hesaplarsanız ayda 925 lira yapar. Yıllık bütçeye maliyeti 36 milyar lira olur. Söyledikleri rakamın 5 katı. Allah aşkına, çok önemli bir projeyi kamuoyuna açıklarken oturup bir hesap yapmadınız mı, sizin akıl hocalarınız kimler, kılavuzunuz kim, bir hesap makineniz yok muydu? Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Daha ilk açıklamada toplamayı, çıkarmayı, bölmeyi, çarpmayı yanlış yapıyorlar, yalan, yanlış rakamlarla milletin karşısına çıkıyorlar.'' ''Bu sadece umut simsarlığı değildir, bu aynı zamanda dört işlemi dahi yapamama durumudur'' diye konuşan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu büyük bir skandaldır. Başbakan yardımcımız hatalarını ortaya çıkarıyor, hatayı düzelteceklerine, siz hesap kitap bilmezsiniz, hakaret üstüne hakaret ediyorlar. Ben daha önce de söyledim. İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday olduğunda beyefendi bu vaadini dile getirdi. şu anda sen CHP'nin genel başkanısın. Hadi buyur belediyelerinde bu projeyi hayata geçir. Hadi, dürüstsen, samimiysen, genel başkansın üç tane büyükşehir belediyen var. İlçe belediyelerini konuşmuyorum. Antalya'da İzmir'de, Mersin'de o vaadinin arkasında dur, sıkıysa hadi uygula. İktidara gelemeyeceksin zaten, bekleme hiç olmazsa burada bunu uygula. 'İstanbul'da belediye başkanı olursam şunu şunu yapacağım şu kadar aileye şu kadar para vereceğim' dedin. İşte Antalya'da, Mersin'de, İzmir'de hadi buyur uygula elini tutan mı var? Orda da maşallah çok iyi belediye başkanların var onlar vasıtasıyla bunları sürdür, yapamaz.'' -''İNSANLIK HALİDİR''- Mızrağın çuvala sığmaz hale geldiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''Yapamazlar. Yatırımlarına bakın yapamazlar. Öyle bir durum var ki. Samimi bir tavsiyede bulunacağım CHP Genel Başkanı'na, bakınız adayken 'Kağıthane'ye Kağıttepe' dedi. Oy vereceği sandığı bulamadı. Herkesi 'Hayır' demeye çağırdı kendisi 'Hayır' diyemedi. Bunlar tabi şeylerdir. İnsanlık halidir. Bu kadar ileri gitmeyeyim. Her insanın başına gelir. Ama kendinize iyi bir ekip seçmezseniz bu tür hadiseler başınızdan eksik olmaz. Kendinize iyi bir ekip iyi bir kılavuz seçerseniz o zaman bu tür zorluklar yaşanmaz. AK Parti'nin başarısı işte gurur duyduğumuz bu kadronun, bu ekibin sizlerin sayesindedir. 8 yıldır tarihi seviyedeki başarıları işte bu ekip yaşatmıştır. Ekip iyi olmazsa patinaj yaparsınız, koşu bandında enerji tüketir, bir adım yol alamazsınız.''