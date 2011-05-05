Erdoğan, CHP ve MHP’yi sert sözlerle eleştirdi!

T24 - Erdoğan, “Statükocuların Allah’ı Ankara’dadır” diyen Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Başbakan, 'Bu densizliktir, edepsizliktir, yaradana karşı küstahlıktır, saygısızlıktır' dedi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve MHP’de yaşanan kaset skandallarının ardından yapılan, “İnsanın özeline karışıyorlar” yorumlarını da, “Yahu kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? Kendi eşiyle değil yahu. Buna nasıl kendi özeli dersin? Bu özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır” sözleriyle eleştirdi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Erdoğan, dün partisinin Kastamonu Nasrullah Meydanı’nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, konuşmasında CHP ve MHP’yi sert sözlerle eleştirerek, şöyle konuştu:



BELİNE HÂKİM OLAMADI GİTTİ: Kendisine Hacı Bektaş Veli’yi hatırlattık. Diyor ki ‘Eline, beline, diline hakim ol’. Hanım kardeşlerimden özür diliyorum. Kendisinden önceki, beline hakim olamadı, gitti. Genel başkanlıktan gitti ama şimdi milletvekili adayı. Peki diğer taraftaki hanım milletvekili ne oldu? Onu aday yapmadılar. Ne oldu, suçlu o muydu? İkisi de suçlu değil miydi?



ÖZEL DEĞİL GENEL AHLAKSIZLIK: Halen bu medya bu siyasiler böyle bir hareket için ‘İnsanın özeline karışıyorlar’ diyor. Yahu kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? Kendi eşiyle değil yahu. Buna nasıl kendi özeli dersin? Bu özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır. Başka bir şey değil. Bu toplumu aldatmayın yahu. Son zamanlarda Sayın Bahçeli de çıkmış, ‘Ak Parti iktidarı insanların özeline giriyor’ diyor. Niye? Çünkü kendi adamlarının da bu tür kasetleri çıkmaya başladı, ondan rahatsız olmaya başladı. ‘İnsanların özeline giriyorlar’ diyor. Yahu böyle özel olur mu Allah aşkına?



YARATANA KARŞI KÜSTAHLIKTIR: Milletin değerlerine dil uzattı kendini lisanı münasiple uyardık. Ancak Siirt’te haddi aşarak, sınırları aşarak artık edep dairesini tamamen çiğneyerek aklı, izanı, vicdanı bir kenara bırakarak mutlak yaratıcımız Allah-u Teala’ya dil uzatmak gibi bir densizliğe, edepsizliğe, büyük bir saygısızlığa imza attı. Haşa diyorum. Süphan Allah diyorum. Allah zamandan mekandan münezzehtir diyorum. Rabbimin mazaretine sizlerin affına sığınıyorum. Diyor ki, ‘Statükocuların Allah’ı Ankara’dadır’. Değerli kardeşlerim buradan Kastamonu’dan sesleniyorum. Yahu Siirt’te beklediğin kalabalığı bulamadın diye bu densizliği yapmaya hakkın var mı? Bu densizliktir, edepsizliktir, yaradana karşı küstahlıktır, saygısızlıktır.



HAYSİYETİN VARSA KOLTUKTA OTURMA: Şahsıma yapılan bir hakarete bugüne kadar hep katlanıyorum. Ama yaradana yapılan bu küstahlığa gülüp geçemem. Bunun benzetmesini bile yapamazsın. Nedir bu haddini bilmezlik. Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan çok samimi bir tavsiyede bulunuyorum. Bizden özür dilemedin, bari bu edepsizlikten dolayı Müslümanlardan, bu milletten özür dilesin. Eğer zerre kadar haysiyeti varsa bu sözün üzerine artık o koltukta oturmasın. ‘Bu ülkenin yüzde 99’u Müslüman’ diyeceksin. Ve Müslümanların mutlak yaratıcısına bu şekilde densizlik yapacaksın. Kendisine artık ‘Edep yahu’ demiyorum, ‘haddini bil haddini’ diyorum.





'Alevilerden daha çok Aleviyim'



Erdoğan, Amasya Yavuz Selim Meydanı’nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken, Hacı Bektaş Veli’nin “Eline, beline, diline sahip ol” sözlerini hatırlattı. Erdoğan, “Bunlar istismarını yaparlar. Bir zamanlar dedim ki eğer Alevilik Hazreti Ali’yi Kerremallahü Veche sevmekse ben Alevilerden daha çok Aleviyim. Eğer buysa. Ama bunların yaşamında Hazreti Ali var mı? Hazreti Ali gibi yaşamak var mı? Yok. Hazreti Ali nerede bunlar nerede. Bunların ne yaptığı belli değil” dedi.