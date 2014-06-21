Erdoğan: CHP ve MHP, Pensilvanya’nın yörüngesinde

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"17-25 Aralık’ta milletin seçilmiş iktidarına darbe yapmak isteyenlerden de bunun hesabı sorulacak. 34 yıl bekleyerek değil hemen hesabı sorulacak. Pensilvanya her darbeye lojistik destek sağladı, övgüler düzdü. 28 Şubat’ta dönemin hükümetine ağır saldırılarda bulundu. Yolsuzluk bahanesi altında CHP’yi, MHP’yi, emniyet ve yargı içindeki maşalarını kullanarak, bazı medyayı kullanarak uşak etmek istedi. İşte o girişime de eyvallah demedik, bükülmedik ve o tuzağı bozduk.

Şimdi de inlerine girip hukuk çerçevesinde tek tek hesabını soracağız. Millet iktidarına sahip çıkıyor. CHP ve MHP uyanmış değil, yeni Türkiye’ye kendilerini uyarlamış değillerdi. Hala Pensilvanya’nın yörüngesindeler…"

AKP'nin Cumhurbaşkanı adayını Haziran sonunda açıklayacağını belirten Erdoğan, Fransa'daki Türk vatandaşlarından destek istedi.