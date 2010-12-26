-ERDOĞAN, CHP VE MHP GENEL BAŞKANLARIYLA TOKALAŞTI TBMM (A.A) - 26.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılı bütçe tasarısının kabulünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı. TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine ilk gelen lider, Bahçeli oldu. Kılıçdaroğlu ise Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından kısa bir süre önce Genel Kurula girdi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise görüşmelere katılmadı. Birleşimi yöneten TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bütçe görüşmelerinde konuşmacılara 1'er dakika ek süre verilmemesi uygulamasını sürdürmek istedi. Ancak gruplardan gelen talep doğrultusunda konuşmacılara ek süre tanıdı. Bütçe üzerindeki son konuşmalarda grup başkanvekillerinin ağırlığı dikkati çekti. AK Parti'den Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP'den Faik Öztrak'ın yanı sıra Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce, MHP'den ise Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır söz aldı. Başbakan Erdoğan, Genel Kurula konuşma sırası kendisine geldiğinde girdi ve AK Parti'li milletvekillerince ayakta alkışlandı. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Erdoğan konuşması sırasında ''Bizi tehdit mi ediyorsunuz?'' diye bağırması üzerine Erdoğan, ''O sizin işiniz'' karşılığını verdi. Erdoğan'ın, konuşmasında CHP'ye eleştiriler yönelttiği bölümünü, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gülümseyerek karşıladı. Başbakan Erdoğan'ın, ''Milletin dili tekdir'' sözü üzerine, MHP sıralarından ''Hangi milletin?'' sorusu yöneltildi. Erdoğan'ın, ''Türk milleti'' sözleri, MHP'lilerce alkışlandı. TBMM Başkanı Şahin, Erdoğan'ın konuşmasına müdahalede bulunan BDP'li Kaplan'a, ''İçtüzüğü uygulatmak zorunda bırakmayın'' uyarısında bulundu. Erdoğan, bütçenin kabul edilmesinin ardından kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Kürsüden ayrılarak, muhalefetin yer aldığı bölüme doğru giden Erdoğan, burada ön sıralarda bulunan milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tokalaştı. Erdoğan, daha sonra Bakanlar Kurulu sıralarında AK Parti'li milletvekillerince tebrik edildi. Genel Kurulda, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da aralarında bulunduğu bazı CHP'li milletvekilleri, CHP Genel Sekreterliğine seçilen Bihlun Tamaylıgil'i kutladı. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 15 Ekimde TBMM Başkanlığına sunuldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 26 Ekimdeki sunumunun ardından tasarının görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 Kasımda başlandı. Bütçe tasarısı, müzakerelerin ardından 26 Kasımda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bütçe tasarısı, 13 Aralıktan itibaren de Genel Kurulda ele alınmaya başlandı. Genel Kurulda 12 gün süren mesainin ardından, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 118'e karşı 332 oyla kabul edildi.