Erdoğan: CHP ve MHP doğuyu ne kadar bilir?

İstanbul'da AKP İl Başkanları toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan gündeminde demokratik açılım vardı. Erdoğan konuşması sırasında muhalefete sık sık seçim sonuçlarını hatırlattı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokratik açılım konusunda, ''Bin yıldır süren kardeşliğimizi ebedileştirmek için gereken her adımı cesaretle atacağız'' dedi.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen ''AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana yürütülen hizmetlerden ve Türkiye'nin değişim sürecinden örnekler verdi.

''Demokratik açılım'' sürecine de değinen Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:



'Annelerin feryadı sağır duvarlara ulaşmayabilir'



''-Annelerin feryadı sağır duvarlara ulaşmayabilir ama biz annelerin çığlığını ta yüreğimizde duyuyoruz.

-Biz yola çıktığımızda programımızın içine bunu koyduk. Babaların kaygısını kimse umursamayabilir ama biz babaların kaygısını da içimizde hissediyoruz.

-Türkiye'nin anneleri ağlamasın, babaları gözyaşlarını içine akıtmasın, evlatlar toprağa düşmesin, ay yıldızlı tabutlar içinde şehitler gelmesin, Türkiye enerjisini, kaynaklarını heba etmesin diye bu yola çıktık.

-Hak için, hukuk için, demokrasi için bu yola çıktık.

'Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan'

-Kim karşı çıkarsa çıksın geri adım atmayacağız. Biz bu ülkeyi, bu milleti haklarından mahrum bırakmayacağız halk şairimiz Pir Sultan Abdal'ın da dediği gibi 'Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan'



-Bu işin kısa, orta, uzun vadeli takvimi var. Şu ana kadar yaptıklarımız kısa vadeli çalışmalarımızın içinde. Genelgelerle hemen ilk etapta acil yapabileceklerimiz... Havuzda bunlar toplanıyor.

-Orta vade daha çok kanunlarla yapabileceğimiz düzenlemeler. Önümüzdeki yıl bunlara yönelik çalışmaları yapacağız.

-Uzun vadede kanun ve Anayasa gerektiren sorunlar olacak.

'Önce üniter yapımız sağlam olmalı'

-Bin yıldır süren kardeşliğimizi ebedileştirmek için gereken her adımı cesaretle atacağız.

-Niyet hayır, akıbet hayır. Olaya biz böyle bakıyoruz.

-Bizim önce üniter yapı noktasında sağlam olmamız lazım ki rahatça bir çok açılımlarımızı yapabilir noktaya gelelim.

- Türkiye her zamankinden daha çok bu sorunun çözülebileceğine inanıyor.



-Üniter yapı konusunda çok sağlam güçlü olmamız lazım. Yere bir kere sağlam basacağız. Ondan sonra her adımı atmak kolay olur.

'Gerekirse Erbil'de başkonsolosluk açacağız'

-Konunun çözümüne Suriye ve Irak destek veriyor. Kuzey Irak yönetimiyle de irtibatlarımızı çok farklı bir şekilde geliştireceğiz. Gerekirse Erbil'de başkansolosluk açacağız.

-AKP iktidarı bu fırsatın heba olmasına asla izin vermeyecek. Süreci baltalamak isteyenlere, akamete uğratmak isteyenlere prim vermeyeceğiz. Çözümsüzlükten nemalanan, kandan, gözyaşından nemalanan, şehitlerimizi istismar ederek siyaset yapanlara meydanı bırakmayacak, demokrasi ve hukuk içinde bu süreci tamama erdireceğiz.

-İnşallah, işi bitirip adımı attığımızda bütün arkadaşlar Anadolu'ya yayılacağız; konferanslar, paneller yapacağız. Adeta bütün kılcal damarlara kan pompalayacağız. İnşallah, bu, demokratik açılımın pompalandığı süreç olacak.

-Bu, aynı zamanda kardeşlik projesidir. Bu bir milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirme sürecidir. Öyleyse demokrasiden, hukuktan, kardeşliğimizden taviz vermeden bu süreci sürdüreceğiz.''