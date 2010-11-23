Erdoğan: CHP ve BDP'nin platonik aşkı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda BDP-CHP "ittifak görüşmeleri" için "Merak ediyorum. BDP mi statükocudan medet umuyor, CHP mi etnik milliyetçilikten medet umuyor?" dedi.

Öğretmenlerimiz gençlerimizin yetişmesi için çalışıyor. Milletimizin kumaşını dokumak gibi son derece kutsal bir vazifeyi ifa ediyorlar. Biz hayatta üç kişinin elini öperiz. Anne, baba ve öğretmenler. İşte bizde hepimizin üzerinde emeği olan en önemlisi de hakkı olan öğretmenlerimizin, sadece 24 Kasım öğretmenler gününü tebrik etmekle kalmıyor, her birinin tek tek saygıyla ellerinden öpüyoruz.

Dün eğitim sistemimiz adına çok büyük ve tarihi bir adım attık. Sekiz yıllık iktidarımız süresince Türkiye genelindeki okullara yaklaşık 750 bin adet bilgisayar göndermiş, 10 ve üzeri sınıfa sahip her okula bilişim teknoloji sınıfları kurmuştuk. 2002’de çok az sayıda okulda bilgisayar vardı. Bugün ilköğretim okullarımızın yüzde 96’sına, ortaöğretim okullarımızın tamamına bilgisayar ulaştırdık.

2002’de 85 öğrenciye bir bilgisayar düşerken, bugün 15 öğrenciye bir bilgisayar düşüyor. Buraya kadar bu adımı çıkarttık. Dün başlattığımız fırsatları artırma ve teknoloji projesi, FATİH Projesiyle şimdi artık okullara değil, sınıflara bilgisayar ulaştırma aşamasına geldik. 620 bin dersliğe, bir dizüstü bilgisayar, bir projeksiyon cihazı ve geniş bant internet bağlantısı kazandırıyoruz. Yani artık kara tahtaya veda ediyoruz. Bu adımı atıyoruz.



CHP-BDP İTTİFAK TARTIŞMALARI







6-7 ay öncesine kadar CHP üst yönetiminin Kürt meselesine nasıl baktıklarını tüm Türkiye tarafından gayet iyi biliniyordu. Eski genel başkanında, şimdi genel başkanında, parti sözcülerinin de, Milli birlik ve kardeşlik projesi karşısında nasıl bir uzlaşmaz tutum izledikleri Meclis’in kayıtlarında yer alıyor. Bizim BDP’yle yaptığımız görüşmelerden sonra bizi neyle suçladıklarını gördük. Öte yandan BDP’nin tutumunu da çok iyi biliyoruz.

Bu platonik aşkın ilk emaraleri referandum sürecinde görüldü. BDP boykot ile CHP'nin 'hayır' cephesine gizliden gizliye destek vermiş ve ittifakın ilk adımları atılmıştı...

CHP lideri Diyarbakır'da 'Aşk ölmez eğer gerçekse' diyerek niyetini ortaya koymuştur. CHP ve BDP üst yönetimini örtüştüğünü zaten biliyoruz.

Seçim öncesinde birden bire külleniveren bu aşkın, CHP’yi de BDP’yi de hangi hülyalara sevk edeceğini göreceğiz. Merak ediyorum. BDP’mi statükocudan medet umuyor, CHP’mi etnik milliyetçilikten medet umuyor?

Siyaset dürüst olmayı gerektirir, ilkeli olmayı gerektirir. AKP, Doğu ve Güneydoğu meselesine oy kaygısı ile yaklaşmıyor.

CHP BDP'nin Paris'te Sosyalist Enternasyonal'de terör örgütünü meşrulaştırma girişimine nasıl bakıyor? BDP'de CHP'nin Ergenekon'un avukarı olması durumuna nasıl bakıyor?

Halkçı olmakla popülüst olmak farklı şeylerdir. Biz siyaseti bir halkla ilişkiler faaaliyeyi olarak görmüyoruz. Halkın sorunlarına çözüm üretmezseniz halkçı olamazsınız.



FÜZE KALKANI







Füze savunma sistemi ile ilgili yazılıp çizilenler bakınca ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu görüyorum. Bu ülkenin başında AKP iktidarı var. Bu iktidar kimseye bu ülkenin değerleri ile oynattırmaz. Hiç tartışmasız bu zirveye Türkiye damgasını vurmuştur. Ülkemizin çıkarları en etkili şekilde savunulmuş ve kayda geçirilmiştir. Bazılarının burada İran hedef gösterildi demesi kafa bulandırma çabasıdır. Fransa ısrar etmiştir ama bu ifade konulmamıştır. Sarkozy'nin 'Biz kediye kedi deriz' yaklaşımı mugalatadan başka birşey değildir.

Türkiye kesinlikle bir cephe ülkesi değildir. Soğuk Savaş kavramları ile hareket edemeyeceğimizi biz vurguladık. Komşularımızn da ülkemize dönük olarak hiçbir sıkıntısı yoktur. Bizim temel yaklaşımımız düşman üretmek değil, dost kazanmaktır.