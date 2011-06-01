Erdoğan: CHP lideri insanlıktan nasibini almamış

T24-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Türkiye Hazır Hedef 2023” proje tanıtım toplantısında Hopa'daki olaylara değindi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok ağır ifadeler kullandı.

Mitingden sonra seçim konvoyuna yönelik taşlı saldırı sırasında otobüsteki bir koruma polisinin isabet aldığını ve yaralandığını anlatan Erdoğan, hayatını kaybeden emekli Metin Lokumcu'yla ilgili ise "Üzerinde de fazla durmak istemiyorum. Kalp krizi sonucu ölmüştür" diye konuştu.

Erdoğan olayla ilgili muhalefet partilerini suçladı ve mitingin yapıldığı meydanın karşına asılmış büyük bir pankartı eleştirdi. Başbakan, Halkevi'ne ait pankarttaki "Tek yol sokak, tek yol devrim" sloganına da tepki gösterdi.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP’nin genel başkanı açıklama yapıyor. Ölen kişiyi ziyaret edecekmiş, başsağlığı dileyecekmiş. ‘Rüzgar eken fırtına biçer’ diyor. Böyle bir siyasetçi, böyle bir genel başkan olur mu? Neyin rüzgarını ektik ki fırtına biçeceğiz? Birileri sana yaptığı zaman ben aynı şeyi mi söyleyeceğim. Ben bu kadar edepsiz, ahlaksız, alçak değilim. Bunu yapamam. Bu zat çırak bile olamadı. İnsanlıktan da nasibini almış değil. Ortalığı biz mi yoksa beraber, yandaş olduğunuz medya mı geriyor. Hakkari’de 157 oy alıyorsun. Niye mitinge gelenlerin eline bir tane Türk bayrağı koyamıyorsun. Çünkü anlaşmayı öyle yaptın. CHP’li vatandaşım Türk bayrağını eline alır ama BDP’liler almaz.

Gerek dün Hopa'da meydana gelen olaylar, gerek BDP ve terör örgütü tarafından ortaya konan eylemler, açık söylüyorum, AK Parti'yi şiddet tuzağına çekmek için yapılan açık tahriklerdir. MHP Genel Başkanı'nın, CHP Genel Başkanı'nın, BDP'lilerin, öfke ve nefret dili, kışkırtıcı üslupları, hakaret ve tahrikleri, maalesef bu tür olaylara zemin hazırlamıştır. Biz bu şiddet tuzağına asla düşmeyiz ve düşmeyeceğiz.

Biz, ülkeyi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapan, CHP-MHP-BDP ittifakına karşı, millet iradesini var gücümüzle savunmaya devam edeceğiz. Söz, karar, yetki milletindir. Son sözü millet sandıkta söyleyecektir.”