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Erdoğan: CHP lideri insanlıktan nasibini almamış

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Hopa ilçesindeki olaylarla ilgili olarak CHP'yi eleştirdi. Kılıçdaroğlu hakkında 'Siyaseten çırak bile olamadı, insanlık

01 Haziran 2011 03:00

T24- Başbakan Tayyip Erdoğan, Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayları İstanbul'da değerlendirdi. Protestocu grubun kendisini Hopa'ya sokmamak için sabah saatlerinde eylemlere başladığını belirten Erdoğan, "Bunlar eli sopalı, taşlı, şehir eşkiyalarıdır" dedi. Saldırının yapıldığı yerdeki CHP pankartına dikkat çeken Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Rüzgar eken fırtına biçer” sözünü hatırlatarak kendisini çok ağır ifadelerle eleştirdi. Erdoğan, “Birileri sana yaptığı zaman ben aynı şeyi mi söyleyeceğim. Ben bu kadar edepsiz, ahlaksız, alçak değilim. Bunu yapamam” diye konuştu.

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Türkiye Hazır Hedef 2023” proje tanıtım toplantısında Hopa'daki olaylara değindi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok ağır ifadeler kullandı. 

Mitingden sonra seçim konvoyuna yönelik taşlı saldırı sırasında otobüsteki bir koruma polisinin isabet aldığını ve yaralandığını anlatan Erdoğan, hayatını kaybeden emekli Metin Lokumcu'yla ilgili ise "Üzerinde de fazla durmak istemiyorum. Kalp krizi sonucu ölmüştür" diye konuştu.

 

Erdoğan olayla ilgili muhalefet partilerini suçladı ve mitingin yapıldığı meydanın karşına asılmış büyük bir pankartı eleştirdi. Başbakan, Halkevi'ne ait pankarttaki "Tek yol sokak, tek yol devrim" sloganına da tepki gösterdi.

 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"CHP’nin genel başkanı açıklama yapıyor. Ölen kişiyi ziyaret edecekmiş, başsağlığı dileyecekmiş. ‘Rüzgar eken fırtına biçer’ diyor. Böyle bir siyasetçi, böyle bir genel başkan olur mu? Neyin rüzgarını ektik ki fırtına biçeceğiz? Birileri sana yaptığı zaman ben aynı şeyi mi söyleyeceğim. Ben bu kadar edepsiz, ahlaksız, alçak değilim. Bunu yapamam. Bu zat çırak bile olamadı. İnsanlıktan da nasibini almış değil. Ortalığı biz mi yoksa beraber, yandaş olduğunuz medya mı geriyor. Hakkari’de 157 oy alıyorsun. Niye mitinge gelenlerin eline bir tane Türk bayrağı koyamıyorsun. Çünkü anlaşmayı öyle yaptın. CHP’li vatandaşım Türk bayrağını eline alır ama BDP’liler almaz.

 

Gerek dün Hopa'da meydana gelen olaylar, gerek BDP ve terör örgütü tarafından ortaya konan eylemler, açık söylüyorum, AK Parti'yi şiddet tuzağına çekmek için yapılan açık tahriklerdir. MHP Genel Başkanı'nın, CHP Genel Başkanı'nın, BDP'lilerin, öfke ve nefret dili, kışkırtıcı üslupları, hakaret ve tahrikleri, maalesef bu tür olaylara zemin hazırlamıştır. Biz bu şiddet tuzağına asla düşmeyiz ve düşmeyeceğiz.

 

Biz, ülkeyi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapan, CHP-MHP-BDP ittifakına karşı, millet iradesini var gücümüzle savunmaya devam edeceğiz. Söz, karar, yetki milletindir. Son sözü millet sandıkta söyleyecektir.”

 

Başbakan Erdoğan Diyarbakır projelerini özetle şu sözlerle anlattı:




 - Bugün açıklayacağımız Diyarbakır, İzmir ve İstanbul projelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.


- Bugün de sırasıyla Diyarbakır, İzmir, İstanbul projelerimizi size tanıtacağız.


- Biz hiçbir zaman yapamayacaklarımızı söylemedik. Milletin tek kuruşunu dahi popülizm uğruna
heba etmedik. Bol keseden dağıtmadık.


- Sayın Kılıçdaroğlu “Başbakan anayasayı bilmez” diyor. Ben bilmiyorsam gel beraber YÖK’le ilgiyi yapalım. Ben bu çağrıyı 12 eylül akşamı da yaptım.


- Bunlar, yanında bir şaklabanı var, onunla birlikte gelirler çarşaflı kardeşlerimize rozet takarlar daha sonra da Mersin’de otobüsten atarlar.


- Milletim bunların suratındaki maskeyi görsün. İnanıyorum ki 12 Haziran günü bu maske düşecek.


- Hopa’da bir gün önceden CHP yanlıları, illegal, legal bütün örgütler orada kendilerine göre bize pres yapma, bizi adeta Hopa’ya sokmama gibi bir gayretin içine girdiler.


- Bu ülke 74 milyon. Eğer düşünce özgürlüğüne inanıyorsan düşünceden korkma. Ama bunlarda düşünce yok. bunlar eli sopalı şehir eşkıyası.


- Emniyat teşkilatımıza bütün tedbirleri alacaksınız ve biz geleceğiz dedik. Geldik ki meydanda 10 bin kişiden fazla vatandaşımız orada.


-  Ama bunlar sabahtan bu yana sokakta güvenlik güçlerimize taşlarla mücadele içinde. Dönüş esnasında taş atıyorlar, güvenlik gerekli müdahaleyi, yapıyor.



Diyarbakır projeleri



Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek büyük projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Diyarbakır’ı uluslar arası bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. İlk projemiz Suriçi yenileme projesi. Tarihi surlar iki yerden yıkılmış durumda bu iki yerde onarım yapılacak. Suriçine eskiden olduğu gibi kapılardan girilmesini sağlayacağız. 500 sivil mimari yapıyı aslına uygun hale getireceğiz. Suriçi’ni çirkin yapılardan kurtarıyoruz.

TOKİ bu kentsel dönüşüm için kolları sıvadı. 1272 yeni konut yapıalcak kimsenin hakkı gasp edilmeden sahiplerine teslim edilecek.


2. Proje havalimanı


Askeri ve sivil havalimanını birbirinden ayırıyoruz. Diyarbakır’a yakışan havalimanını kente kazandırıyoruz.


Dicle Vadisi projesi


Diyarbakır’a yeşil ile mimarinin birlikte yükseldiği yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Tek ve iki katlı olarak düşünülen yapılarda Diyarbakır iklimine uygun olacak. Proje ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracağız. Diyarbakır’a farklı bir tarz kazandıracağız. Şimdi bay Kemal’e sorsan “Burada insan yok” der.


Diyarbakır Urfa otoyolu


Bu otoyol tamamlandığında Türkiye’yi boydan boya geçen kesintisiz bir hat olacak. Şanlıurfa–Habur arasında Diyarbakır’ı da dahil ediyoruz. Böylece Diyarbakır’ı Şanlırurfa, Ankara, İstanbul ve Edirne’ye kesintisiz olarak bağlıyoruz.

Silvan Barajı


Bu proje ile 2 milyon 450 bin dekar arazinin sulanabilmesini hedefliyoruz. Çiftçilerimize yılda 735 milyon lira ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bay Kemal burada da insan yok çiftçi var. bunu da hatırlatırım. 318 bin kişiye iş imkanı oluşturacağız.

Toplam yatak sayısını 1630’a çıkarıyoruz.


30 bin kişilik stadyum


Diyarbakırspor’a yakışır modern bir stadın inşaatına başlanacak ve gençlerimizin hizmetine sunulacak.

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