Erdoğan: CHP lideri insanlıktan nasibini almamış

Başbakan Erdoğan Diyarbakır projelerini özetle şu sözlerle anlattı:
- Bugün açıklayacağımız Diyarbakır, İzmir ve İstanbul projelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
- Bugün de sırasıyla Diyarbakır, İzmir, İstanbul projelerimizi size tanıtacağız.
- Biz hiçbir zaman yapamayacaklarımızı söylemedik. Milletin tek kuruşunu dahi popülizm uğruna
heba etmedik. Bol keseden dağıtmadık.
- Sayın Kılıçdaroğlu “Başbakan anayasayı bilmez” diyor. Ben bilmiyorsam gel beraber YÖK’le ilgiyi yapalım. Ben bu çağrıyı 12 eylül akşamı da yaptım.
- Bunlar, yanında bir şaklabanı var, onunla birlikte gelirler çarşaflı kardeşlerimize rozet takarlar daha sonra da Mersin’de otobüsten atarlar.
- Milletim bunların suratındaki maskeyi görsün. İnanıyorum ki 12 Haziran günü bu maske düşecek.
- Hopa’da bir gün önceden CHP yanlıları, illegal, legal bütün örgütler orada kendilerine göre bize pres yapma, bizi adeta Hopa’ya sokmama gibi bir gayretin içine girdiler.
- Bu ülke 74 milyon. Eğer düşünce özgürlüğüne inanıyorsan düşünceden korkma. Ama bunlarda düşünce yok. bunlar eli sopalı şehir eşkıyası.
- Emniyat teşkilatımıza bütün tedbirleri alacaksınız ve biz geleceğiz dedik. Geldik ki meydanda 10 bin kişiden fazla vatandaşımız orada.
- Ama bunlar sabahtan bu yana sokakta güvenlik güçlerimize taşlarla mücadele içinde. Dönüş esnasında taş atıyorlar, güvenlik gerekli müdahaleyi, yapıyor.
Diyarbakır projeleri
Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek büyük projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Diyarbakır’ı uluslar arası bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. İlk projemiz Suriçi yenileme projesi. Tarihi surlar iki yerden yıkılmış durumda bu iki yerde onarım yapılacak. Suriçine eskiden olduğu gibi kapılardan girilmesini sağlayacağız. 500 sivil mimari yapıyı aslına uygun hale getireceğiz. Suriçi’ni çirkin yapılardan kurtarıyoruz.
TOKİ bu kentsel dönüşüm için kolları sıvadı. 1272 yeni konut yapıalcak kimsenin hakkı gasp edilmeden sahiplerine teslim edilecek.
2. Proje havalimanı
Askeri ve sivil havalimanını birbirinden ayırıyoruz. Diyarbakır’a yakışan havalimanını kente kazandırıyoruz.
Dicle Vadisi projesi
Diyarbakır’a yeşil ile mimarinin birlikte yükseldiği yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Tek ve iki katlı olarak düşünülen yapılarda Diyarbakır iklimine uygun olacak. Proje ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracağız. Diyarbakır’a farklı bir tarz kazandıracağız. Şimdi bay Kemal’e sorsan “Burada insan yok” der.
Diyarbakır Urfa otoyolu
Bu otoyol tamamlandığında Türkiye’yi boydan boya geçen kesintisiz bir hat olacak. Şanlıurfa–Habur arasında Diyarbakır’ı da dahil ediyoruz. Böylece Diyarbakır’ı Şanlırurfa, Ankara, İstanbul ve Edirne’ye kesintisiz olarak bağlıyoruz.
Silvan Barajı
Bu proje ile 2 milyon 450 bin dekar arazinin sulanabilmesini hedefliyoruz. Çiftçilerimize yılda 735 milyon lira ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bay Kemal burada da insan yok çiftçi var. bunu da hatırlatırım. 318 bin kişiye iş imkanı oluşturacağız.
Toplam yatak sayısını 1630’a çıkarıyoruz.
30 bin kişilik stadyum
Diyarbakırspor’a yakışır modern bir stadın inşaatına başlanacak ve gençlerimizin hizmetine sunulacak.