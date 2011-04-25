Erdoğan: CHP kir demektir!

T24 - Başbakan Erdoğan, CHP liderini siyasette “çırak bile olamamakla” suçlarken, ‘Ben bozkurtlarla yürüyorum” diyen Bahçeli’ye de ‘Biz de ‘milletle yürürüz’ diye yanıt verdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu anamuhalefetin şu anda ‘şunu yaptık’ diyebileceği bir şey var mı? Ama dikkat ederseniz şu anda çok uçuk, afaki şeyler söylüyor. Peki ne üzerinden söylüyor bunları? Bizim yaptıklarımızın üzerinden söylüyor. Geçmişte biliyorsunuz bazı siyasiler şunu söylüyordu. ‘Şu filanca ne veriyorsa ben 5 fazlasını vereceğim’ diyordu. Şimdi bakıyorum Sayın Kılıçdaroğlu da aynı mantıkla gidiyor. Çünkü o bırakın ustalığı, kalfalığı, daha çırak bile değil siyasette. Öğrenecek bu işleri” dedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ustalık günleri başlıyor: Erdoğan, Beykoz’da partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlere 50 gün kaldığını ve 50 gün sonra Türkiye’de ustalık döneminin adımlarını atacaklarını söyledi. Erdoğan, 3 Kasım’da yola çıktıklarında bir çıraklık döneminin adımlarını attıklarını fakat bu dönemi Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinin üzerine bina ettiklerini, bugünkü yöneticilerle mukayese edilmeyecek bir mesafe aldıklarını ama buna rağmen 3 Kasım ile 22 Temmuz arasını çıraklık dönemi olarak tanımladığını çünkü birinin İstanbul’un yönetimi olduğunu, 3 Kasımın ise Türkiye’nin yönetimi olduğunu belirtti.



Erdoğan, ülkede hangi kurum ve kuruluşta ne kadar hastane varsa devletin koordinatör devlet olduğunu ve bunları koordine ettiklerini, SSK’yı ve diğer kurumların hastanelerini birleştirerek tek tipe döndürdüklerini, vakıf ve özel sektör hastanelerini de birleştireceklerini söylediklerini anlatarak, şunları kaydetti:



VATANDAŞ HANGİ HASTANEYE İSTERSE GİDİYOR: “Benim vatandaşım hangi hastaneyi isterse oraya gidebilecek. İstediğiniz yerden ilacınızı alabiliyor musunuz? Artık ilaç kuyrukları diye bir şey var mı? Az önce robotla bir hastane açılışı yaptık. Beykoz’daki hastanede robotla ameliyat yapılacak. Şu anda Türkiye’de 2 hastanede var. Nereye geldik. Bunların adı bile anılmıyordu. Sayın Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun? SSK Genel Müdürlüğün döneminde sürekli zararda oluşunu neyle izah edeceksin? Sen bir defa başarılı bir bürokrat olamadım. Başarısızsın.



KASET SKANDALIYLA BAŞKAN OLDUN: “Kılıçdaroğlu’nun söylediği şeyler, ‘ben şu kadar para vereceğim, bu kadar para vereceğim’, inanıyor musunuz? Rakamları bunlar biraz yuttular. Bu ülkede maaş ödenmeyen günler vardı. Yanı başında eski genel başkanın duruyor. Programını beyannameni açıklarken yanı başına oturtmuşsun. Bir kaset skandalıyla Genel Başkanlığı kaptın bununla yürüyorsun.”





% 10 BARAJI



Tamam bizim hükümetimizden önce DSP, MHP, ANAP beraberdiniz, niye kaldırmadınız? Kaldırsaydınız. Yani siz kaldırmıyorsunuz şimdi bakıyorsunuz ki artık durum tehlikeli, bundan sonra bu millet bizi hep yüzde 10 barajının altında tutacak, onun için ‘yüzde 10 barajı kalksın’ diyorsunuz. Artık benim milletim bunları yutmuyor.





‘CHP kir demektir’



Erdoğan, Çekmeköy’deki mitingde CHP’ye sert ifadelerle yüklendi. İstanbul’u CHP zihniyetinden kurtardıklarını belirten Erdoğan, “Çünkü CHP zihniyeti kir demektir, her türlü pislik vardır. ‘Ben Kemalim’, ‘Benim adım Kemal’ diyor. Güle güle kullan, bozdur bozdur harca. Nerede geçiyorsa. Bu lafların geçerliliği yok. Bunların sadece partisinde halk kelimesi geçiyor. Bunlar bu ülkenin kaymak yiyen takımıdır. Bunlar kaymakçıdır. Erdoğan, 3. Köprü’ye raylı sistem de ekleneceğini ve ikinci tüp geçiti de 2014 yılında bitireceklerini söyledi.



Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli ile Erdoğan arasında yaşanan “bozkurt” atışması Çekmeköy’de gerginliğe neden oldu. Erdoğan’ın güzergahı üzerinde bulunan Çekmeköy Ülkü Ocağı’nda toplanan bir grup ülkücü gösteri yapmak istedi. Ak Partili grup ile tartışan ülkücüler polisin müdahalesiyle Ülkü Ocağı’nın bulunduğu binaya sokuldu.