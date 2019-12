Erdoğan: CHP iftiracı medya partisi

Kırıkkale'deki miting alanında ''Peres'i presleyen Başbakan'', ''Davos bitmiştir, Denek Dağı zirvesine bekliyoruz'', ''Dünyanın fatihi, dünya peşinde'', ''Kırıkkale seninle'' pankartları ile ''Sensiz Davos sürgün sayılır'' dövizleri açıldı.



Ergenekon protestosu yapıldı



Öte yandan, Başbakan Erdoğan'ın konuşmaya başladığı sırada alandakilerin gerisinde bulunan bir grup protesto eylemi yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ve ''Ergenekon soruşturması'' kapsamında tutuklanan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in posterleri bulunan gruptakiler slogan atmayı sürdürünce polis müdahale etti. Daha sonra alandan çıkarılan gruptakiler Türk Metal şubesine gitti. Burada, sendika yönetici olduğu belirtilen iki kişinin gözaltına alınması üzerine polisle gruptakiler arasında arbede yaşandı.



‘Ahlaksız oyundan sıkıldık’



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete seslenerek, ''İftiracı medya ile kurduğunuz ittifakla planladığınız ahlaksız oyundan usandık'' dedi.

Kırıkkale’nin Cumhuriyet Meydanı'nda partisi tarafından düzenlene mitingde konuşan Erdoğan, ''Siyaset zemininin, AKP ile sağlam ahlaki değerler üzerine oturttuğunu'' ifade etti.

Başbakan Erdoğan, ''Biz, bazı medyanın, yandaş medyanın köşe yazarlarının düşünceleri ile hareket eden bir parti değiliz, olmayacağız, zaten çoğunu da okuma gereği hissetmiyorum'' diye konuştu.



Erdoğan, şunları söyledi:



''Biz kurulduğumuzdan beri siyaset ahlakına dikkat ettik, siyasi muhataplarımıza karşı hep saygılı olduk. Kimseye iftira atmadık, kimsenin ailesini, özel yaşamını siyasetin malzemesi yapmadık. AKP kadrolarının hiçbirinde iftira atan, yalan dolan beyanatlarda bulunan kimseyi evvel Allah göremezsiniz. Gördüğümüz anda ayıklarız. Şu ana kadar belediye başkanlarım arasından meclis üyesi arasından aynı şekilde ayıklanmış olan 20'ye aşkın arkadaşım var. Yola çıktık ama bu tespitleri görünce aramızdan ayırdık, ihraç ettik ama CHP bunu yapamamıştır, ihraç edememiştir, edemez. Bizim rekabetimiz, hizmettedir, millet için çalışmaktır. Siyasi muhataplarımızda bununla yarışırız ama bu yerel seçimlerde gördük ki ana muhalefet başka telden çalmakta, başka yollardan siyaset yapmaya niyetli. Bu, dokuzuncu mitingim. Neredeyse tüm mitinglerde hep çağrıyı yaptım.



‘MHP yanlış yapıyor’



Siyaseti çirkinleştirmeyin, iftira ve karalama ile siyaset yapmayın. Aynı şeyi yavru muhalefete, MHP'ye de söylüyorum. Bak yanlış yapıyorsun... Ve dinlemediler, sürekli bize çamur attılar. Çünkü ellerindeki tek malzeme çamur bunların. İftiracı medya ile kurduğunuz ittifakla planladığınız ahlaksız oyundan usandık. Yüce yargıda bu iftiraların hesabını verecekler.

İftira etmek veya iftira atmak bu kadar ucuz olamaz, masum insanları suçlamak bu kadar kolay değildir. Buna izin veremeyiz. Buradan ana muhalefetin liderine tekrar sesleniyorum. Er meydanı buradaki seçim meydanıdır. Çık bakalım şu meydana, çık bakalım milletin karşısına, cesaretin varsa AKP ile gel buradan yarış.



İftiracı medyayı arkana alıp, her gün çamur atayım, belki iz kalır diye politika yapılmaz. O komünistlerin, komünist rejimin işiydi. Onların mantığında iftira at, tutmazsa da iz bırakır anlayışı vardı. Yoksa onu sen mi devraldın? Milletin karşısına çık, milletin arasına gir, şu meydanlara in de millet siyaseten ne ürettiğinizi görsün.''



‘İftiracı medya partisi’



Ülkenin hayrına bir proje ürütmediklerini ifade eden Erdoğan, ''muhalefetin halkla işi olmadığını, medya plazalarında dolaştıklarını'' söyledi. Erdoğan, ''Onların halkla işi olmaz, onlar medya plazalarında dolaşır. Sadece bu yüzden onlara 'iftiracı medya partisi' diyeceğim'' dedi.

Bu milletin başını öne eğdirmeyeceklerini anlatan Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Birlik siyasetinden, kardeşlik siyasetinden, bütünlükten taviz vermeyeceğiz. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara bu millet tarih boyunca gereken dersi verdi, bundan sonra da vermeye devam edecek. Doğuyu Batıdan, Kuzeyi Güneyden ayrı tutmadık, tutmayacağız. 71,5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aynı gözle baktık. Şu şanlı bayrak altında toplanan her bir kardeşimiz, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı oldu. Bu ülkenin 81 vilayeti birinci sınıf ili oldu.''



‘Millet prim vermedi’



Bugün bütün vilayetlerin en az Kırıkkale kadar Ankara'ya yakın olduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, ''Kırıkkale'ye ne gidiyorsa Hakkari'ye, Edirne'ye Van'a onun gittiğin bunun da birlik siyaseti olduğunu'' söyledi.



Bu ülkenin kadere asla boyun eğmediğini, bundan sonra da eğmeyeceğini dile getiren Erdoğan, ''Bu millet ayrımcılığa asla prim vermedi, bundan sonra da vermeyecek. Bir olacağız, evvel Allah, iri, diri olacağız'' diye konuştu.



Türkiye olarak çok geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Silahlı Kuvvetlerimiz birçok uluslararası misyonda görev alıyor. Dünyanın değişik bölgelerinde önemli görevler üstleniyor. En son deniz haydutluğu ile mücadele etmek ve milli menfaatlerimizi korumak için yurt dışına asker gönderilmesiyle ilgili bir teskereyi TBMM kabul etti.



Bu çerçevede Aksaz Deniz Üssü'nden Giresun Firkateyn'ini Aden'e uğurladık. Görev yapacak tüm subay, astsubay, erbaş ve erlerimize yol selameti ve üstün başarılar diliyorum, Allah yar ve yardımcıları olsun. Başta aileleri, sevenleri olmak üzere milletçe hepimizin hayır duaları onlarladır...''



Millete, efendi değil, hizmetkar olmak için yola çıktıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Zamana göre hareket edenlerden olmadık, zemine göre hareket edenlerden olmadık, ikbal ve istikbal beklentisi içinde asla olmadık, bunun için de kimseye eğilmedik ve bükülmedik'' dedi.