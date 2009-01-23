Erdoğan: 'Çetenin başı Baykal' demeyelim

Trabzon'da AKP'liler 'Çete başı Baykal' şeklinde tempo tuttunca Erdoğan, "Demeyelim, demeyelim" diye susturdu.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin ilerlemesinin, kalkınmasının, büyümesinin önündeki engeller kalktıkça birileri ciddi şekilde rahatsız oluyor. Arı kovanına çomağı soktukça birileri ciddi manada rahatsız oluyor' dedi.



Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Toplu Açılış ve TOKİ Konutlarının Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, hizmet yolculuğunda her zaman Trabzon'u yanlarında hissettiklerini söyledi.



Sadece Trabzon'u adalet ve kalkınma ile tanıştırmadıklarını anlatan Erdoğan, tüm şehirleri aynı heyecanla geliştirmenin, dönüştürmenin mücadelesini verdiklerini kaydetti.



Türkiye'nin 6 yılda kat ettiği mesafenin Cumhuriyet tarihinin hiç bir dönemi ile kıyaslanamayacak başarılarla dolu olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, dış, politikada, iç politika, ekonomide, sosyal yaşamda Türkiye'yi birinci lige taşıdıklarını söyledi.



Erdoğan, yurt içinde, yurt dışında artık Türk vatandaşlarının sokakta başı dik bir biçimde 'Ben Türk'üm' diyerek dolaştığını belirtti.



Türkiye'nin, Dünyada 17., Avrupa'da ise 6. büyük ekonomi haline geldiğini bildiren Erdoğan, ihracatın 127.5 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.



Türkiye'ye 15 milyar dolarlık küresel doğrudan yatırım geldiğini anımsatan Erdoğan, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın 750 milyar dolar olduğunu kaydetti.



Başbakan Erdoğan'ın, Türkiye'nin 10 yıllar boyunca kendisine ayak bağı olan, karanlık ilişkilerle ülkeye pranga haline gelen çetelerden, mafyalardan kurtulduğunu ifade etmesi üzerine, alanda bulunan vatandaşlar 'Vur vur inlesin Baykal dinlesin' sloganıyla tempo tuttu. Erdoğan da 'Gençler siz bu işi iyi biliyorsunuz' karşılığını verdi.



Başbakan Erdoğan şunları söyledi:



'Türkiye'nin ilerlemesinin, kalkınmasının, büyümesinin önündeki engeller kalktıkça birileri ciddi şekilde rahatsız oluyor. Arı kovanına çomağı soktukça birileri ciddi manada rahatsız oluyor. Bu psikolojiyi lütfen iyi tahlil edin, buna farklı yorumlar getirenler var. Türkiye demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti olarak çağdaş standartlara kavuşuyor, yıllar boyunca üzerine gidilemeyen meseleler bugün cesaretle çözüm yoluna giriyor. Ama birileri bundan ciddi manada rahatsız oluyor o kadar pervasız bir eleştiri içindeler ki devletin kurumlarını, TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı makamını özellikle yargıyı, hükümetimizi sürekli dillerine doluyor, sürekli yıpratmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar, başaramayacaklar. Defalarca söyledim, aksi ispat edilene kadar herkes masumdur. Herkesin artık bu ilkeyi, bu anayasal ilkeyi kabullenmesi ve anlaması gerekiyor.'



Vatandaşların 'Çete başı Baykal' şeklinde tempo tutmaları üzerine Erdoğan, ' Demeyelim, demeyelim, onlar desin bırakın ama biz demeyelim' karşılığını vererek sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bu işin güzel ahlak örneklerini inşallah bizler veriyoruz, bizler vereceğiz. Onlar hakaret edecek, biz etmeyeceğiz. Biz tatlı dille konuşacağız, bu yolu tercih edeceğiz. Biz AK Parti iktidarıyız bunu böyle bilin. Bağımsız mahkemelerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz incelerler, araştırırlar, ak ile karayı ortaya çıkarırlar. Hukukun çalışmasından rahatsızlık duymak ancak gocunacak işleri olanlar için geçerlidir.'

