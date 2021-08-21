Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restorana uğradı.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.

İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, burada çay içti.

Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara el salladı.

Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.