Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıları durdurmayan dünya bizden mülteci akının durdurmamızı istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'de yapılan hava saldırılarına değinirken "Saldırıları durdurmayan dünya bizden mülteci akının durdurmamızı istiyor" diye sordu.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya meşakkatli bir süreçten geçiyor. Suriye krizi yakın tarihin İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük insani trajedisine yol açmış durumda. Şu anda ülkemizdeki mülteci sayısı, sadece Suriye’!den gelenleri söylüyorum 2 milyon 700 bin rakamına ulaşmıştır. Dünyada bu kadar mülteciyi ağırlayan bir başka ülke yoktur. Burada bir rakam daha vereceğim bildiğiniz gibi Cenevre Görüşmeleri dün 25 Şubata ertelendi. Bugün buradan ben de düşüncelerimi dünya ile paylaşmak istiyorum. Bu görüşmeler devam ederken, Suriye halkına yönelik hava bombardımanları ve saldırıları da devam ediyordu. Son olarak Halep’e yönelik saldırılar neticesinde binlerce sivil Türkiye’ye doğru harekete geçti. Avrupalı dostlarımız bizden mülteci akınını durdurmamızı istiyor.

Bu akım nasıl durdurulacak?

Suriye’de bunlar yaşanırken soruyorum ben bu akım nasıl durdurulacak. Rusya rejim ağır bombardımanlar altında bu insanları tutarken, bu insanların oradan kaçmaktan başka bir çözümü olabilir mi? Bir diğer konu bu insanlar nereye gidecekler? Müzakerelerin netice vermesi için bu saldırıların derhal durdurulması gerek miyor mu? Bu saldırıları durdurmayan dünya bizden mülteci akının durdurmamızı istiyor. Mantıkla bağdaşmayan hiçbir stratejiyle bağdaşmayan böyle bir anlayış olabilir mi? Önce bunu çözmemiz gerekiyor ve şu anda Cenevre Anlaşması durdu. Şimdi soruyorum Cenevre’den ümidi olan var mı? Tabi ki muhalefet böyle bir anlayışa olumlu yaklaşmayacaktır ve burada oynanan oyuna da kurulan tuzağa da muhalefet gelmeyecektir. 400 bin insan Suriye’de hayatını kaybetti. 5 milyon insan şu anda ülke dışında 2 milyon 700 bini bizde ikinci sırada Lübnan var üçüncü sırada Ürdün var bunun dışında Irak var Mısır var, Türkiye’de biz yaptığımız harcamayla 9 milyar doları aşmış vaziyetteyiz.”