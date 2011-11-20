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Politika

Erdoğan, cenaze törenine katıldı İSTANBUL (A.A)

20 Kasım 2011 18:53

-Erdoğan, cenaze törenine katıldı İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, arkadaşı ve eski Özel Kalem Müdürü Ömer Yararbaş'ın annesi Ayşe Yararbaş'ın cenaze törenine katıldı.  Başbakan Erdoğan, öğleden sonra Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Kasımpaşa Merkez Camisi'ne geldi.  Erdoğan, burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde özel kalem müdürlüğünü de yapan Kasımpaşa'dan arkadaşı Ömer Yararbaş'ın annesi Ayşe Yararbaş'ın cenaze törenine katıldı.  Ayşe Yararbaş için ikindi vakti kılınan cenaze namazında, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra kardeşi Mustafa Erdoğan da saf tuttu.   Başbakan Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla selamlaşarak, camiden ayrıldı.  Ayşe Yararbaş'ın cenazesi, Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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