-Erdoğan cenaze arabasıyla konuttan çıktı İstanbul (A.A) - 08.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün sabah saatlerinde vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'ın cenaze aracıyla Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Tenzile Erdoğan'ın cenazesini taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı, saat 11.37'de Başbakan Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutundan hareket etti. Başbakan Erdoğan ile kardeşi Mustafa Erdoğan da cenaze aracının arka koltuğunda yer aldı. Cenaze, namazın kılınacağı Avrupa yakasındaki Fatih Camisi'ne doğru konvoy halinde yol almaya başladı. Bu arada, siyah kıyafetlerinin üzerinde ''Başbakanlık koruma'' yazan motorize bir ekip de konvoya eşlik etti.